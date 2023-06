Restituição do Imposto de Renda 2023 paga em junho tem correção de 1%

O Imposto de Renda ainda tem, ao todo, cinco lotes de restituição entre maio e setembro, com o pagamento sendo feito no último dia útil de cada mês.

O segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023, que será pago pela Receita Federal nesta sexta-feira (30), terá correção de 1%, com base na Selic (taxa básica de juros da economia), que atualmente está em 13,75% ao ano.

QUEM VAI RECEBER NESTE LOTE?



Entram no segundo lote contribuintes com prioridade garantia por lei ou que são considerados prioritários porque fizeram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix .

COMO FAZER A CONSULTA?







A consulta é feita pela internet, no site da Receita Federal. O contribuinte precisa informar o número do CPF, a data de nascimento e os dados solicitados na tela. Por essa consulta mais simples, o sistema não informa o valor da restituição, mas para quem entrar no segundo lote aparecerá que o pagamento será feito no dia 30 no banco indicado pelo contribuinte ao entregar a declaração.





A Receita informa que disponibiliza o aplicativo para tablet e celular no qual é possível consultar diretamente a liberação da restituição, além de situação cadastral de uma inscrição no CPF, por exemplo.





Também há a opção de consultar a situação da declaração pelo Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual do fisco. Para isso, é preciso ter senha gov.br nível prata ou ouro.





Veja o que fazer:





1 - Acesse o Portal e-CAC e vá em "Entrar com gov.br"

2 - Na página seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar"

3 - Depois, digite a senha e vá em "Entrar"

4 - Em "Serviços em destaque", vá em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)"