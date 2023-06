População de Londrina é de 555.937 habitantes, aponta Censo 2022

Londrina passou de 506.701 habitantes em 2010 para 555.937 pessoas em 2022. O crescimento populacional do município nos últimos 12 anos foi de 9,7%. Em números absolutos, o aumento foi de 49.236 pessoas.





Os dados do Censo 2022 foram apresentados nesta quarta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).







Já a população do Paraná cresceu em mesmo ritmo com 11,4 milhões de pessoas, o que equivale a 9,6%. O Estado é o quinto mais populoso do país ficando atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.