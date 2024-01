RML tem cinco apostas da Mega da Virada com cinco acertos; três são de Londrina

O grande prêmio da Mega-Sena da Virada não contemplou nenhum apostador do Paraná, mas, cinco volantes tiveram cinco acertos na Região Metropolitana de Londrina: duas em Arapongas e três em Londrina. Quem adivinha cinco dos seis números vai levar R$ 70.083,54. Os seis números da Mega da Virada são 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.





Em Londrina, as apostas foram feitas nas lotéricas Catuaí (simples, de seis númros) e Três Marias (bolão de sete apostadores, de seis números), além de uma feita pela internet nos canais eletrônicos da Caixa (simples, de seis números).



Na cidade de Arapongas, as apostas foram feitas nas lotéricas Avenida (aposta simples, de seis números) e Falcão (bolão de seis aposatores, também de seis números).



No caso do bolão, os mais de R$ 70 mil são divididos em partes iguais para cada apostador.



Em todo o Paraná, foram 70 ganhadores do prêmio de cinco números, distribuídos por 39 municípios – praticamente uma a cada dez das 399 cidades paranaenses rabrigam ao menos um sortudo.



A cidade paranaense com mais volantes contemplados com cinco acertos é Curitiba, que concentra 21 jogos com cinco números acertados, entre apostas simples e bolões.



Já grande prêmio da Mega da Virada, de R$ 570 milhões, foi dividido entre apostadores das cidades de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP), em aposta feita pela internet. Cada um vai receber R$ 117.778.204,25.