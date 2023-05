Saiba como fazer a declaração do Imposto de Renda 2023 de uma pessoa que morreu

A morte de uma pessoa não significa que a declaração do Imposto de Renda 2023 dela não precisa ser enviada. Os herdeiros, o cônjuge ou um procurador legal terão de encaminhar os dados desta pessoa caso ela tenha falecido em 2022, ano-calendário da Receita Federal, deixou bens a serem partilhados e se enquadre em uma das condições que obrigue a prestação de contas ao Fisco.





Por exemplo se a pessoa que morreu teve rendimentos tributáveis como salário, aposentadoria, pensão do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), recebimento de aluguel e dividendos cuja soma supera R$ 28.559,70, é preciso enviar a declaração do IR até as 23h59 desta quarta-feira (31).

Caso não seja feito o envio, haverá cobrança de multa com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de até 20% do Imposto de Renda a ser pago no ano. A quantia será debitada do espólio, comumente chamada de herança, quando houver a definição da partilha seja por escritura pública (quando há consenso entre os envolvidos, registrada em cartório) ou processo judicial (quando a Justiça decide a divisão de bens).





Se a pessoa que morreu não deixou bens a serem partilhados, não é preciso fazer a declaração de espólio.

Caso tenha bens a dividir, quem fica responsável pela declaração é o inventariante, uma pessoa designada como responsável pelo espólio, podendo ser o meeiro (viúva ou viúvo), um herdeiro ou alguém com representação legal.





Ele precisa abrir um espólio inicial se a pessoa morreu no ano-calendário da declaração. Ou seja, neste ano, o espólio inicial é para as mortes ocorridas em 2022.

Se a morte ocorreu em 1º de janeiro de 2023, o espólio inicial deve ser feito na declaração do IR em 2024. Neste caso, a informação repassada à Receita em 2023 será uma declaração de ajuste normal, comunicando todas as suas movimentações financeiras, incluindo eventuais deduções para abatimento do tributo.





Enquanto não há uma definição sobre a herança, é obrigatório manter a declaração do Imposto de Renda da pessoa morta, mas nos anos seguintes ela é chamada de espólio intermediário. Ela deve ser feita ano a ano até a conclusão da partilha. Quando isso ocorre, muda-se para o espólio final, mas ele é feito no IR do ano seguinte ao término do processo. A exceção é se houve uma decisão judicial e ela ocorreu em janeiro ou fevereiro. Neste caso, o espólio final pode ser feito no mesmo ano em que foi assinado o inventário.

"Em caso de escritura pública [em cartório], não há esta exceção. A declaração de espólio só pode ser feita no ano seguinte ao do ano-calendário do IR", diz o advogado Henrique Paslar, especialista em tributação da pessoa física do Abe Advogados.