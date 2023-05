Instalação e uso correto do ar-condicionado fazem a diferença na conta de luz

Mesmo após o fim do verão, o ar-condicionado se torna um grande aliado para manter o ambiente, seja fresco ou aquecido. A CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) anunciou um aumento no consumo de energia elétrica em todo o Brasil, na primeira quinzena de fevereiro, na comparação com o mesmo período de 2022, impulsionado pelo mercado das distribuidoras.

As temperaturas mais altas em relação ao ano passado levaram a um maior uso de aparelhos de ar-condicionado, o que ajuda a explicar o resultado, de acordo com a entidade. O CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) ressalta a importância de contar com profissionais especializados no projeto, na instalação e na manutenção periódica desses sistemas. Publicidade Publicidade



Declare o Imposto de Renda incompleto e fuja da multa de R$ 165,74 O contribuinte obrigado a prestar contas que ainda não organizou toda a documentação deve declarar o IR de forma incompleta para fugir da multa mínima



Segundo o professor de Engenharia Mecânica da UP (Universidade Positivo), Diego Moro, ao pensar em adquirir ou instalar um sistema de refrigeração, é importante observar alguns pontos que se aplicam tanto para o aquecimento, quanto para o resfriamento de um ambiente. O primeiro passo é identificar o local exato da instalação, levando em consideração a saída do ar.

Em seguida, é necessário analisar qual tipo de aparelho será mais eficiente para o ambiente e verificar se a fiação elétrica é adequada para a capacidade do equipamento. Outro ponto importante é verificar o local para a tubulação da água, que deve ser direcionada para o sistema de água pluvial. Por fim, é essencial planejar a instalação propriamente dita e a manutenção ao longo do tempo. Publicidade



Londrina, Maringá e Curitiba estão entre as mil cidades do mundo mais propícias para startups Três cidades do Paraná figuram entre as melhores do mundo para startups segundo o ranking do Startup Ecosystem Index Report 2023 , divu



"Independentemente da potência do aparelho, a instalação e a manutenção devem ser realizadas por um técnico de ar-condicionado ou por uma empresa habilitada. Eles também podem dar recomendações sobre a compra do equipamento. Ao dimensionar corretamente o sistema de ar, é possível economizar energia elétrica para alcançar as condições desejadas do ambiente, além de adquirir um equipamento adequado para o propósito. Muitas pessoas compram um aparelho de ar-condicionado, instalam-no e descobrem depois que não é suficiente para atingir o objetivo desejado”, afirma o professor.

O uso correto do equipamento também pode gerar uma boa economia. O especialista lembra que é necessário fazer o ajuste da temperatura adequadamente, pois a cada grau programado a mais ou a menos, o consumo de energia acaba aumentando e a conta, consequentemente, aumentará. O ideal é sempre deixar uma temperatura moderada para não precisar mexer no aparelho com tanta frequência. Outra dica do professor é usar o aparelho em modo de economia de energia (normalmente, os modelos novos já possuem essa configuração).



Londrina inicia emissão de cartão do idoso para usuários do transporte coletivo O Município de Londrina, por meio da CMTU e das concessionárias TCGL e Londrisul, passou a emitir o cartão do idoso, que permit