Saque da 6ª parcela do auxílio emergencial para Bolsa Família começa sexta

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber a sexta parcela do auxílio emergencial 2021 na sexta-feira (17). O pagamento será feito de acordo com final do NIS (Número de Identificação Social).

Os primeiros a receber serão aquelas com final 1. O pagamento vai até 30 de setembro, quando pessoas com NIS final zero terão acesso aos valores.

Para o público em geral que tem direito ao auxílio, que são os informais inscritos no CadÚnico, o depósito da grana na poupança digital da Caixa começa na terça-feira (21), obedecendo a ordem do mês de nascimento.





A primeira cota é liberada para nascidos em janeiro; o depósito segue conforme o mês de aniversário. O pagamento termina em 3 de outubro para os nascidos em dezembro.

Os valores estarão disponíveis para saque a partir de 4 de outubro, seguindo a mesma ordem de liberação. Veja aqui como consultar as parcelas do auxílio emergencial 2021.





Já a sétima e última parcela desta fase do programa começará a ser creditada em 18 de outubro na poupança digital de beneficiários do Bolsa Família. As demais pessoas começam a receber em 20 de outubro, com saque a partir de 1º de novembro.





Atualmente, a Caixa está liberando o saque da quinta parcela. Nesta quarta-feira (15), nascidos em setembro podem sacar a quantia. Esta rodada do auxílio emergencial varia de R$ 150, para quem mora sozinho, a R$ 375 para família monoparental, ou seja, mães que são as únicas responsáveis pelo sustento de filhos menores de idade. Os demais beneficiários recebem R$ 250.