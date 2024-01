Secretaria do Trabalho divulga quase 400 oportunidades de emprego em Londrina

A SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) divulga 399 oportunidades de emprego disponíveis em Londrina na semana que se inicia nesta segunda-feira (22). As vagas abrangem perfis diversos de escolaridade e experiência e têm funções para diferentes segmentos da economia. A lista completa pode ser conferida na página da SMTER no Portal da Prefeitura.



Dentre as funções disponíveis, há mais de 30 chances para o primeiro trabalho na função de repositor de mercadorias ou operador de caixa. Quem possui carteira de motorista e seis meses de experiência prévia como representante comercial pode se candidatar para a função, que oferece um salário de R$ 3 mil e benefícios. Para pessoas com deficiência e em reabilitação são 40 oportunidades de emprego em seis funções diferentes.



Para se candidatar às vagas ofertadas, é preciso agendar o atendimento com a equipe do SMTER. Os atendimentos podem ser feitos via WhatsApp ou de forma presencial. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Pernambuco, 162, Centro.