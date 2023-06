Semana pós-feriado começa começa com mais de 12 mil vagas de emprego no Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana pós-feriado com a oferta de 12.428 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.074 oportunidades.





Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing ativo e receptivo, com 463 vagas, magarefe, com 340, e abatedor de porcos, com 305.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis no Paraná: 2.575. São ofertadas 357 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 253 para repositor de mercadorias, 131 para auxiliar de linha de produção e 106 para operador de telemarketing apenas receptivo.





A região de Toledo tem 2.246 oportunidades. São ofertadas 755 vagas para auxiliar de linha de produção, 165 para abatedor de porco, 40 para magarefe e 25 safrista.

