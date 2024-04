Sercomtel leiloa imóveis em Londrina e Curitiba; valor total passa de R$ 53 mi

A Sercomtel Telecomunicações está com pregão on-line aberto para vender o imóvel operacional localizado no bairro Aeroporto, em Londrina, a um lance mínimo de R$ 21,5 milhões, e um prédio localizado no Centro de Curiiba, com lance de R$ 32,2 milhões. O leilão será na sexta-feira (5), às 10h, pela plataforma www.kronbergleiloes.com.br.





O Parque de Operações da Sercomtel à venda está localizando entre as ruas Fernão de Magalhãoes e Dom Henrique, na zona leste de Londrina, e tem 26,9 mil m², dos quais mais de 7,7 mil m² de área construída.

Já o imóvel em Curitiba fica na Rua Lourenço Pinto, 299, e é um prédio com 17 pavimentos e dois subsolos.





Os interessados poderão visitar os imóveis com agendamento prévio obrigatório. As condições de pagamento incluem lances "à vista", e propostas em valor e/ou condições diversas serão analisadas mediante protocolo por escrito junto ao leiloeiro.

Para outras informações entre em contato no telefone: (41) 3233-1077.







Privatizada em 2020, a Sercomtel foi fundada em 1964 como um departamento municipal de serviços telefônicos.