Serviço para declaração do imposto de renda é oferecido de forma gratuita, em Londrina.

A Unopar (Universidade Norte do Paraná), em sua unidade do campus Catuai - localizado na Rua Edwy Taques De Araujo, 900 - oferece atendimento gratuito para consultaria fiscal e contábil, em áreas como a confecção de Declarações do Imposto de Renda 2025. Os atendimentos - por ordem de chegada - ocorrem às quintas-feiras, das 19h30 até 21h.





A iniciativa, ocorre por meio de um projeto de extensão, cuja proposta está na integração dos alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade com a realidade da prática profissional e o público, promovendo uma experiência enriquecedora aos estudentantes e um serviço útil à população.

Ideia por trás do projeto





Segundo a contadora, docente e orientadora do projeto de extensão, Emanuelli Kernkamp, essa proposta visa contribuir com o desenvolvimento social. Oferecendo a possiblidade dos alunos em aumentarem suas chances de garantirem um emprego, a partir das experiências adquiridas pelos atendimentos.

“Nosso objetivo é gerar um impacto positivo na comunidade, oferecendo um serviço de qualidade com orientações profissionais gratuitas aos contribuintes. Além disso, proporcionamos aos nossos alunos uma valiosa experiência prática, ampliando suas oportunidades no mercado de trabalho a fim de que as chances de empregabilidade sejam ainda maiores”, destacou Kernkamp.





Objetivos do atendimento

• Prestar atendimento gratuito à comunidade por meio da elaboração e envio da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), garantindo um serviço acessível e de qualidade;

• Orientar e esclarecer dúvidas fiscais dos contribuintes, promover a educação tributária e auxiliar no correto cumprimento das obrigações fiscais;

• Proporcionar aos estudantes uma experiência prática na área contábil, qualificando sua formação profissional por meio da vivência no atendimento à comunidade e no cumprimento das exigências tributárias.