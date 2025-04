Prefeitura de Londrina inaugura Jardim de Água e Mel no Parque Arthur Thomas

Nesta quarta-feira (9), a Prefeitura de Londrina e a Sanepar inauguraram o Jardim de Água e Mel dentro do Parque Arthur Thomas. O jardim é um projeto educativo da Sanepar, que incentiva a criação de abelhas nativas sem ferrão e promove a sustentabilidade.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Como o Parque Arthur Thomas está fechado para visitação devido às obras de revitalização, o novo jardim só poderá ser acessado pela população quando o parque for reaberto. O espaço poderá ser utilizado por escolas, como ferramenta de apoio ao conteúdo educacional ligado aos temas de biodiversidade, da flora, do meio ambiente e dos cuidados com a água.





O Jardim de Água e Mel é um espaço de educação socioambiental instalados em cidades nas quais a Sanepar realiza obras de saneamento. Além da infraestrutura para receber visitantes, ele possui três colmeias de abelha sem ferrão Jataí, Mirim e Mandaçaia. O objetivo é aumentar progressivamente a população destas abelhas, que estão ameaçadas com o avanço da ocupação espacial humana e são fundamentais para a manutenção da biodiversidade, da segurança alimentar e do equilíbrio dos ecossistemas. Na jardinagem, há diversos tipos de plantas e flores, como mudas melíferas, frutíferas e Pancs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), próprias para alimentação destas espécies de abelhas.

Publicidade





A assessora de Educação Ambiental da Sema, Lidiani Isidoro, explicou que o jardim vai permitir trabalhar tanto com a temática das abelhas, que é extremamente importante, pois elas estão ameaçadas de extinção, quanto outros temas. “Neste projeto, trabalharemos não só com crianças, mas com pessoas de todas as idades. No parque nós recebemos a visita de crianças, adolescentes, idosos, em grupos de escolas, empresas e instituições. Agora o parque está em reforma, mas assim que ele reabrir esse projeto será algo a mais que nós teremos para trabalhar a educação ambiental”, ressaltou.





O Jardim de Água e Mel faz parte do Programa de Intervenção Socioambiental em Obras de Saneamento em Londrina, realizado em parceria com a Prefeitura de Londrina. O programa trabalha educação socioambiental nos municípios onde a Sanepar executa obras de água ou esgoto.





Segundo a gestora do Programa e assistente social da Sanepar, Angela Pagani, as ações a serem realizadas são definidas de acordo com as características de cada município. “Em Londrina, estamos finalizando a primeira etapa deste projeto e fizemos abordagens de casa em casa, entrega de comunicados para informações sobre a obra e os benefícios da mesma, além de ações voltadas para a rede de serviços e oficinas de capacitação e geração de renda para moradores. Os jardins fazem parte do eixo educação ambiental e patrimonial e escolhemos colocar esse jardim no Arthur Thomas para contribuir com as visitas que o parque recebe, para educação ambiental, integrando o conteúdo já explanado pelos monitores”, explicou.