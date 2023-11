Startup londrinense anuncia programa de parceiros para agências de eventos durante o RD Summit 2023

Na maior edição de todos os tempos do RD Summit, a startup londrinense abre as portas para as agências de eventos se afiliar ao seu programa de parceiros.

Na maior edição de todos os tempos do RD Summit, a Yazo, startup londrinense, abre as portas para as agências de eventos se afiliarem ao seu programa de parceiros. A maior startup de aplicativos para eventos da América Latina, a Yazo, abriu o caminho para facilitar a experiência dos organizadores de eventos e apoiar as agências do segmento. Com o objetivo de expandir as soluções que as agências de eventos apresentam em seu portfólio, a startup anunciou o Yazo.club, o novo programa de parceiros.



"Estamos lançando um programa de parcerias inovador, com o objetivo de ir além de simplesmente fornecer produtos e serviços. Somos parceiros comprometidos com o sucesso de nossos clientes, apoiando a digitalização de eventos corporativos em todo o Brasil. Reconhecemos que, no mercado atual, a tecnologia é uma necessidade fundamental, não mais um mero acessório. Por isso, nosso Yazo.club foi criado para garantir que a tecnologia de ponta alcance eventos de todos os portes, facilitando a conexão e ampliando oportunidades de receita para as agências parceiras. Juntos, estamos não apenas enriquecendo a experiência em eventos corporativos, mas também conectando todo o ecossistema e definindo o futuro dos eventos no país", comenta Eduardo Frezarin, CEO e Co-founder da Yazo, que atua com eventos corporativos há 20 anos.





O programa Yazo.club oferece uma variedade de benefícios para os seus afiliados, permitindo que eles alcancem novos patamares na organização de eventos e ofereçam maiores possibilidades de soluções tecnológicas. Desde materiais exclusivos de divulgação, até o suporte de uma equipe especializada para orientação estratégica, a experiência no programa é projetada para impulsionar os parceiros em direção aos seus objetivos.

Além disso, o programa apresenta um atrativo plano de rentabilidade, oferecendo oportunidades significativas de monetização em projetos realizados, sem que o cliente final pague mais por isso. Essa abordagem incentiva não apenas o sucesso individual, mas também fomenta o crescimento conjunto do ecossistema como um todo. A exclusividade é uma marca registrada do Yazo.club, conforme os parceiros têm acesso antecipado a novas funcionalidades antes do lançamento oficial. Essa vantagem mantém os afiliados à frente das tendências do setor, permitindo-lhes inovar e se adaptar continuamente.





"Convidamos todas as agências de eventos interessadas em transformar o setor, a se juntarem ao Club acessando yazo.com.br/yazoclub para que a gente construa juntos eventos de sucesso, impulsionando a inovação e a excelência em cada entrega" destaca Giovana Brianti, Co-founder e líder de negócios na Yazo.

O anúncio do programa foi feito na última semana durante um dos grandes eventos atendidos do seu portfólio, o RD Summit, que é referência em conteúdo de marketing, vendas e inovação, também considerado o maior da América Latina. A edição deste ano é considerada a maior da história do RD Summit, reunindo diversas agências e profissionais do setor de eventos entre os 20 mil participantes, 200 empresas expositoras e mais de 200 horas de conteúdo.





A presença da startup londrinense em São Paulo para o RD Summit, foi uma relação de parceria que vem desde a edição passada quando a Yazo se tornou a fornecedora oficial do aplicativo, principal meio de comunicação do evento. Com o sucesso em 2022, essa parceria se estendeu para este ano alcançando resultados surpreendentes, cerca de 75% dos participantes utilizaram o aplicativo gerando mais de 10 milhões de interações com a plataforma.

O propósito da Yazo sempre esteve ligado à conectar experiências, nesse aspecto, Eduardo e Giovana ocuparam o palco Business Fair, atraindo mais de 500 participantes do evento, e no Espaço ESG da UNESCO-SOST Transcriativa no RD Summit, respectivamente, fomentando o conhecimento nesse grande evento que é referência em conteúdos para profissionais das áreas de marketing, vendas e inovação.





Sobre a Yazo

A Yazo foi oficialmente criada em 2018, como uma spin-off da Frezarin Eventos, de Londrina (PR). Durante a pandemia de Covid-19, a startup foi rápida em se adaptar; e conseguiu atender as duas principais demandas do mercado naquele momento: o uso de streaming para transmissão de eventos 100% online, e a necessidade de aplicativos de engajamento para convenções realizadas de forma remota.





Desde a sua fundação, a Yazo cresceu mais de 5.000% e, atualmente, entre os clientes da Yazo estão empresas como Ipiranga, IBGC, VTEX, SEBRAE, XP Inc e Unilever. Com a aquisição da carteira de clientes da mobLee, anunciada em julho de 2022, a empresa passou a atender também marcas como TOTVS, Viasoft, Reed Exhibitions e Prudential. Hoje, a Yazo é a maior fornecedora de aplicativos para eventos corporativos da América Latina. Durante a sua história, já recebeu outras premiações além do Hackathon 2017, como Prêmio Caio e Top de Marketing da ADVB Paraná.





No início de novembro de 2022, a Yazo participou do Web Summit, um dos maiores eventos de inovação do mundo, realizado em Lisboa, Portugal: a empresa foi uma das 65 startups brasileiras selecionadas para fazer parte da chamada Missão de Internacionalização do congresso, voltada a empresas de base tecnológica com soluções escaláveis e potencial de abertura de operações na Europa. A Yazo já atendeu eventos presenciais fora do Brasil, em países como Uruguai, Paraguai e México; Portugal e França, além de eventos online, em países como Estados Unidos, Inglaterra e Espanha.