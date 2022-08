Tarifa da Zona Azul de Londrina será reajustada para R$ 1,25

Começa a valer nesta quinta-feira (1º) a nova tarifa da Zona Azul em Londrina, que não tinha reajuste desde 2016. De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), o valor pela meia hora estacionada passará dos atuais R$ 0,85 para R$ 1,25. A medida vai passar a vigorar por meio de decreto do executivo.





Segundo Wellington Marcatti, coordenador da Zona Azul, o pedido de elevação da tarifa ocorreu neste ano e passou por análise. Desde a última correção, ele explica, os custos do serviço aumentaram substancialmente.

“Entendemos que essa readequação veio num momento importante e nos dará fôlego para continuar aplicando recursos em nossas atividades socioeducacionais”, pontuou o coornador. As ações a que se refere são desenvolvidas pela Epesmel (Escola Profissional e Social do Menor de Londrina), instituição responsável pela gestão do estacionamento rotativo londrinense.

Além da sede, na avenida Angelina Ricci Vezozzo, a Epesmel tem unidades no conjunto Mister Thomas, no jardim Interlagos e no distrito de Paiquerê. No total, atende cerca de 1.500 crianças e adolescentes em programas sociais que visam à formação e inserção profissional, ao fortalecimento de vínculos e à iniciação esportiva.





De acordo com Marcatti, em 2022 foram arrecadados, em média, R$ 350 mil mensais com a Zona Azul. Os valores coletados são revertidos totalmente na manutenção do serviço, que conta com cerca de 60 funcionários e dispõe de 120 parquímetros espalhados pela área urbana, e nos projetos sociais tocados pela Epesmel, detalha o coordenador.

Mesmo com o reajuste, a Zona Azul em Londrina segue com preços menores do que os praticados em Curitiba, Florianópolis e Caxias do Sul (R$3 a hora), em que o modelo de aplicativos e parquímetros também estão à disposição do munícipe.

