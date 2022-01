Como os processos de automação podem melhorar a experiência do cliente

Já houve um tempo em que, para ganhar clientes, bastava a uma empresa oferecer um bom produto ou serviço. Com o advento da internet, as coisas mudaram, e muito. Hoje, fala-se bastante em CX (customer experience), ou experiência do cliente, na tradução para o português. O termo refere-se ao relacionamento entre uma empresa e seus clientes e inclui toda interação, não importa quão breve e mesmo que não resulte em uma compra.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A capacidade de proporcionar uma excelente experiência é a chave para a aquisição e retenção efetiva de clientes. Não só isso, mas oferecer um serviço consistente ajuda a estabelecer expectativas, agilizar as interações com o cliente, construir relacionamentos e cultivar a confiança. Além disso, os clientes exigem serviços contínuos em todos os canais (por exemplo, site, telefone, redes sociais, chat, etc.), com base nas interações em tempo real com a marca.





No entanto, muitos negócios ainda operam por meio de processos obsoletos, o que traz desafios para o atendimento ao cliente e para a experiência do usuário. Quando uma empresa opera com sistemas e ferramentas não integrados, é muito mais difícil oferecer um atendimento eficiente, o que gera impacto sobre os clientes e usuários finais. A automação pode ajudar a mudar esse cenário.

Continua depois da publicidade





Automação e CX na prática

A automação pode ajudar empresas a otimizar e padronizar os mais variados processos, desde o processamento de pedidos, expedição até o suporte pós-venda, para que você possa oferecer uma experiência que atenda às expectativas do cliente e construa uma relação baseada em confiança. Ela também ajuda a gerenciar as comunicações com o cliente e garantir que elas não se percam.





A personalização é a chave para diferenciar sua marca, impulsionar as vendas e aumentar a conversão no mercado competitivo de hoje. Utilize as tecnologias de automação para analisar os dados coletados e segmentar a sua lista de clientes, para que você possa entregar conteúdo relevante, recomendações de produtos e serviços em tempo real.





Da mesma forma, as APIs (interfaces de programação de aplicações) estão se tornando cada vez mais valiosas para as empresas. Mas você sabe o que é API? Elas têm uma variedade quase infinita de usos: podem ser usadas para melhorar os produtos, sistemas e operações existentes, e fornecer informações valiosas para tomar melhores decisões comerciais.