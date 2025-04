Solução de IA permite criar aplicativos web sem programação

Uma empresa lançou uma nova ferramenta baseada em IA (Inteligência Artificial) que permite a criação, edição e publicação de aplicativos web sem necessidade de conhecimento em programação. É a Hostinger Horizons, da Hostinger.





A solução funciona por um assistente conversacional que compreende comandos simples e gera aplicações completas de forma automatizada. O que significa que a Hostinger Horizons simula a experiência de conversar com um profissional qualificado em desenvolvimento de software, capaz de oferecer possíveis soluções e fazer ajustes e variações instantaneamente.





A proposta é simplificar um processo que tradicionalmente exige meses de desenvolvimento, conhecimento técnico especializado e um alto investimento.





domínio, a Hostinger Horizons oferece uma solução integrada , que reúne em um único ambiente os recursos necessários para colocar um aplicativo no ar. Hospedagem, domínio e e-mail já vêm incorporados, o que reduz etapas e agiliza o lançamento. Diferente de outras plataformas que demandam serviços externos para hospedagem e





Nos testes iniciais, aplicativos web simples - como, por exemplo, um contador de calorias, um jogo educativo e uma ferramenta de gestão de tempo - foram desenvolvidos e publicados em minutos, sem a necessidade de programação.





Nesse contexto, a possibilidade de criar aplicativos web sem barreiras técnicas pode facilitar o desenvolvimento de projetos para empreendedores, startups e pequenas empresas que precisam validar ideias rapidamente.





"Todo empreendedor que já quis criar o seu próprio aplicativo web em algum momento se deparou com a seguinte questão: como criar se eu não sei programar? Como dar o primeiro passo para mostrar para os investidores a minha ideia? ", diz Rafael Hertel, country m anager da Hostinger no Brasil.





“Os aplicativos web já transformaram ideias em startups multimilionárias, mas criá-los sempre exigiu saber programar ou contratar um desenvolvedor. Agora, com a Hostinger Horizons, chegamos ao momento da democratização da criação de aplicativos web, permitindo que qualquer pessoa coloque suas ideias únicas e empolgantes on-line”, complementa.





Criação de aplicativos web sem programar





Empresas como Duolingo, Notion e Airbnb surgiram como aplicativos simples antes de se tornarem grandes marcas globais. Assim, a possibilidade de desenvolver esse tipo de solução de maneira acessível

pode facilitar o surgimento de novos negócios e acelerar a validação de ideias no mercado.





"Criar um aplicativo web desse tipo do zero leva semanas ou meses, e contratar um desenvolvedor pode custar milhares de reais. Em projetos maiores, tanto o tempo quanto os custos crescem exponencialmente”, comenta Hertel.





Conforme o country manager, a Hostinger Horizons permite que empreendedores e startups construam ferramentas on-line funcionais e testem ideias mais rapidamente. “É como trabalhar com um desenvolvedor ou uma agência, só que muito mais rápido e a uma fração do custo", detalha.





Na prática, portanto, a proposta da ferramenta é permitir que pequenos negócios, startups e empreendedores criem e testem soluções digitais sem a necessidade de programação.





Nesse sentido, a possibilidade de desenvolver um protótipo - chamado de MVP - ou ferramentas internas sem intermediação técnica pode representar um diferencial competitivo, o que torna todo o processo mais ágil e econômico.





Como funciona a Hostinger Horizons





No geral, a Hostinger Horizons utiliza inteligência artificial para interpretar comandos em linguagem natural e transformar descrições em aplicações funcionais e oferta recursos como:





● Interface de chat com IA: a ferramenta opera através de um bate-papo simples, no qual a inteligência artificial cria, adiciona e edita os elementos do app conforme você descreve, exibindo uma pré-visualização em tempo real ao lado da conversa;





● Suporte multilíngue e voz: o sistema entende comandos em mais de 80 idiomas (incluindo português) e aceita entradas por voz para maior praticidade;





● Entrada de imagens: é possível enviar esboços ou capturas de tela como referência de design ou funcionalidade, que a IA utiliza para ajustar o aplicativo;





● Publicação integrada: quando o aplicativo está pronto, pode ser publicado em um domínio personalizado com poucos cliques, que pode ser acessado instantaneamente;





● Atualizações contínuas: refinamentos ou novas funções podem ser adicionados a qualquer momento - basta pedir no chat - e a Hostinger Horizons reimplementa as mudanças na hora, mantendo o app sempre atualizado.