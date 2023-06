Desaparecimento de submarino faz vendas de game dispararem

Após o submarino da OceanGate Expeditions tripulado por turistas interessados em explorar os destroços do Titanic desaparecer no oceano Atlântico na manhã de domingo (18), a procura pelo jogo indie Iron Lung na loja virtual Steam disparou.



No game, um veículo submersível é usado para explorar o oceano de uma lua alienígena. Os gráficos simples, escuros e granulados mostram à audiência, através da janela, olhos, escamas e ossos de seres extraterrestres.





Publicidade

Publicidade

O número de jogadores on-line saiu de 18, no domingo, para 101, nesta quinta-feira (22), de acordo com a base de dados da Steam. No Twitter, o criador do game, David Szymanski, lamentou a alta das vendas que triplicaram, de acordo com gráfico divulgado na rede social.





Usuários da Steam também postam, desde segunda, piadas mórbidas sobre o desaparecimento no fórum de Iron Lung. "Desligue o controle Logitech com o jogo em andamento", escreveu um deles em referência ao aparelho usado para guiar o submarino OceanGate.





Publicidade

Szymanski afirma entender o humor ácido por trás do interesse no seu jogo, mas diz que fez Iron Lung imaginando a situação mais assustadora que podia pensar. "Saber que pessoas reais passam por isso agora é horrível, mesmo que a tragédia seja por conta de más decisões delas."





O desenvolvedor anunciou em abril que o jogo independente vai inspirar uma adaptação cinematográfica, na qual ele está envolvido.





Publicidade

Por volta das 7h da manhã desta quinta, a reserva de oxigênio do submarino da OceanGate Expeditions se esgotou, de acordo com estimativas da Guarda Costeira dos EUA. A empresa responsável pelo submarino disse nesta quinta-feira (22) acreditar que as cinco pessoas a bordo do veículo morreram.





A Steam registrou tendência similar durante a pandemia de Covid-19, quando a busca pelo jogo Plague disparou. "O Plague Inc. está no ar há oito anos, e toda vez que há um surto de alguma doença, vemos um aumento de jogadores", afirmou a desenvolvedora Ndemic Creations à BBC, em fevereiro de 2020.





Nesse game, o jogador precisa espalhar uma doença infecciosa e mortal pelo mundo. O usuário pode escolher alastrar um vírus, uma bactéria ou um fungo e preservar a praga de políticas sanitárias nacionais e internacionais. A extinção humana é o objetivo máximo.