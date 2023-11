Golpes de sites e e-mails falsos de Black Friday triplicaram desde outubro

Golpe da portabilidade: descubra como funciona a prática e saiba como se proteger O professor e youtuber Marcel Albuquerque foi vítima do golpe da portabilidade e perdeu o acesso à sua linha telefônica e a todas as redes sociais.



Esses ataques são chamados por especialistas de phishing, em referência à palavra pescaria em inglês, já que os cibercriminosos usam algum tema de interesse como isca. Publicidade

Os sites e emails falsos são a tática mais adotada no Brasil por estelionatários para aplicar golpes. Nos primeiros dez meses de 2023, a Kaspersky identificou e bloqueou mais de 30 milhões de ataques de phishing voltados a compras online, sistemas de pagamento e instituições bancárias.

Itens de alta procura na data, como eletrônicos, são iscas recorrentes em golpes na Black Friday. A Kaspersky encontrou 2,8 milhões de ataques de phishing de janeiro a outubro de 2023 só com menções a iPhones e outros produtos e serviços da Apple. Publicidade

Outra variação de golpe é direcionada aos gamers de console com ofertas de jogos, mas que no fim, só servem para deixar os jogadores com os bolsos vazios.

Embora pareça um esquema grosseiro, esse golpe é recorrente porque funciona, dizem os especialistas em segurança ouvidos pela reportagem. Publicidade

As plataformas de comércio eletrônico foram usadas como disfarce em 43,5% das mensagens falsas.

Os estabelecimentos golpistas podem aparecer em marketplaces, como Google Shopping, Amazon e Mercado Livre.



Black Friday: especialistas alertam para o golpe da falsa venda A Black Friday vai acontecer na próxima sexta-feira (24) e, apesar de algumas promoções já estarem sendo divulgadas desde o começo de novembro, os comerciantes costumam intensificar as ofertas nos dias que a antecedem.



Por isso, o consumidor precisa se proteger conferindo qual a loja responsável pela venda, já que muitas vezes a plataforma não faz a venda diretamente. Publicidade

Esses sites, em geral, têm protocolos de atendimento para contornar calotes e desacordos entre as partes envolvidas na negociação, mas o responsável por efetuar estornos ou resolver problemas de entrega é o vendedor.

Especialistas aconselham que as pessoas verifiquem o histórico das lojas no Google e em sites de queixa como o Reclame Aqui. Do lado das plataformas, há incentivos para denunciar os vendedores de má conduta –desde fraudes a problemas de atendimento. Publicidade

O diretor da área de fraude e risco da empresa de pagamento Pomelo, Gilmar Magi, recomenda que as pessoas prefiram fazer pagamento via cartão de crédito ou débito, uma vez que é possível contestar a operação.

"O cliente pode ligar para o banco emissor, informar o problema, uma entrega que nunca aconteceu, por exemplo, e iniciar uma disputa sobre a validade dessa transação."

No caso do Pix, os bancos têm sistemas para indicar transferências com maior risco de fraude para alertar o cliente. Há chances menores do que no cartão, mas é possível solicitar estorno dos valores, caso a fraude seja comprovada. O pagamento via boleto, por sua vez, não é ressarcido, segundo Magi.



Black Friday 2023: saiba como evitar golpes on-line vinculados às promoções Em novembro ocorre uma das datas mais aguardadas do ano para os amantes de descontos, promoções e ofertas: a Black Friday.



O cliente também deve preferir gerar cartões virtuais para realizar compras na internet. Nessa modalidade, o banco gera dados para pagamento usados somente naquela compra, o que diminui a chance de vazamento de dados sensíveis.

Ainda antes disso, o consumidor deve checar o nome do site com cuidado. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), criminosos também clonam sites de varejistas famosos para induzir os consumidores ao erro, colocando uma letra a mais no endereço do site, que muitas vezes fica imperceptível para o cliente ou ainda trocando, por exemplo, uma letra "o" pelo número "0".

"Por isso, recomendamos que o cliente faça sua pesquisa de preços, e quando escolher a loja, digite diretamente o endereço do site na barra do navegador. Nunca clique em links enviados por e-mails, SMS ou aplicativos de mensagens e sempre dê preferência para lojas conhecidas", diz Adriano Volpini, diretor do comitê de prevenção a fraudes da Febraban.

O diretor também alerta sobre lojas recentes com todos os depoimentos de compradores positivos em redes sociais.

"Golpistas criam perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas e stories de redes sociais, inclusive com depoimentos falsos de compradores. Também usam sites de vendedores de depoimentos e bancos de fotos e vídeos internacionais para dar crédito ao produto e enganar o consumidor."

A Kaspersky, em seu relatório, também alerta sobre cartões de presente falsos. "Por exemplo, um site falso imita uma conhecida loja online, seduzindo os internautas com cartões de presente de EUR 800 a EUR 1,95. Como normalmente esses cartões não existem, as vítimas novamente perdem seu dinheiro."



Black Friday: paranaenses planejam gastar cerca de R$ 1,6 mil O estudo apontou que os paranaenses estão dispostos a gastar e o ticket médio fica em torno de R$ 1,6 mil. No topo da lista de desejos estão itens mais caros, como os da linha branca e celulares.



DICAS DE SEGURANÇA PARA A BLACK FRIDAY

- Dar preferência aos sites conhecidos para as compras e verificar a reputação de sites não conhecidos em páginas de reclamações;

- Ter muito cuidado com e-mails de promoções que tenham links. Ao receber um e-mail não solicitado, verificar se realmente se trata de uma empresa idônea. Acessar o site digitando os dados no navegador e não clicando em links;

- Sempre desconfiar de empresas que pedem pagamentos antecipados e prometem entregas em prazos longos;

- Verificar com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfiar quando existem poucas opções;

- Desconfiar das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto;



Mulher cai no golpe do falso sequestro e entrega R$ 2.550 a criminosos em Arapongas Uma mulher perdeu R$ 2.550,00 ao cair no golpe do falso sequestro e entregar o dinheiro aos estelionatários na casa dela na madrugada desta quinta-feira (20) em Arapongas