Duolingo recebe conversas em tempo real com IA para melhorar aprendizado

O aplicativo de ensino Duolingo recebe nesta terça-feira (24) funções como conversa simultânea por voz e exploração de cenários interativos para preparar seus usuários para o uso dos idiomas estudados em situações cotidianas.



Simulando uma ligação com a personagem Lily, o recurso Videochamada permite que os usuários interajam por voz em tempo real, como no aplicativo ChatGPT. Segundo o Duolingo, a tecnologia se adapta ao nível de habilidade do aluno e foi desenvolvida para simular um diálogo natural.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Por enquanto, as conversas simultâneas estarão disponíveis apenas no iOS para estudantes de inglês, espanhol e francês.



A novidade faz parte do nível de assinatura Max, voltado a novidades com inteligência artificial. O plano está disponível no Brasil por R$ 89,90 por mês ou R$ 399,90 por ano, mais que o dobro do preço do Super Duolingo (R$ 179,90). Outras funções com IA estão disponíveis nele, como o Bate-Papo e o Explique Minha Resposta.

Publicidade



O primeiro dá acesso a uma conversa por escrito com os personagens sobre assuntos do cotidiano. No lugar de alternativas, no entanto, o diálogo ocorre de forma mais natural, já que o usuário pode responder da maneira que quiser. Quanto mais palavras usar, maior será o número de pontos, desde que a resposta faça sentido.



Já o segundo oferece mais detalhes sobre alternativas escolhidas durante as lições, explicando, por exemplo, cada elemento de uma frase.

Publicidade