Kindle ganha versão com tela colorida pela primeira vez com foco em quadrinhos e mapas

Após 17 anos de telas em preto e branco, a Amazon levou cores ao Kindle, em anúncio feito nesta quarta-feira (16). A versão Colorsoft adiciona à tinta eletrônica (e-ink) e ao led branco um filtro de óxido com comprimento de onda ajustável para entregar imagens coloridas sem o excesso de luz das telas tradicionais de smartphones.





O aparelho estreia nos Estados Unidos, por US$ 279,90 (R$ 1.557,85), no próximo dia 30 e deve chegar ao Brasil no próximo ano, disse à reportagem o vice-presidente de produtos e serviços da Amazon, Panos Panay, durante evento realizado em Nova York.





O usuário não deve esperar os tons vivos de um celular contemporâneo nem o cansaço aos olhos. "Nós trabalhamos com um led branco de amplo espectro, que entrega a melhor cor possível", afirma o vice-presidente para Kindle, Kevin Keith. Funciona como o prisma do álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, ao passo que um smartphone tem LEDs de diferentes cores para formar um espectro com mais fidelidade.





Embora tenha a bateria e a performance marginalmente pior do que o modelo repaginado do Kindle Paperwhite, também lançado nesta quarta, a Amazon atende, com o Colorsoft, ao pedido de consumidores de capas coloridas. Além disso, projeta melhorar a visualização no aparelho de histórias em quadrinhos, mapas e guias turísticos.





O dispositivo mantém a resolução do Kindle Paperwhite de 300 ppi (pixels por polegada) nas páginas em preto e branco, mas apresenta metade da qualidade das imagens coloridas -o limite é de 150 ppi.





Por outro lado, a tela e-ink permite zoom em mapas e fotos sem pixelizar as imagens, já que os desenhos são formados por microcápsulas de tinta delineadas por força magnética. A técnica sacrifica a taxa de reprodução de quadros para garantir mais contraste e menos estresse na visualização -um vídeo, por exemplo, perderia sentido no display.





O desenvolvimento, de acordo com Keith, durou dois anos e envolveu testes com 15 mil ebooks disponíveis na Amazon.





As cores tornam o carregamento do Kindle Colorsoft "um pouco mais devagar" do que a versão em preto e branco mais potente, o Paperwhite. O filtro adicional de LED também gasta mais bateria -a autonomia é de oito semanas de leitura ininterrupta, com brilho mínimo. A Amazon diz que o resultado é de "bateria virtualmente infinita nos dois casos".





A empresa, porém, acelerou o tempo de resposta da sua nova geração de aparelhos que, além do Colorsoft, traz versões renovadas do Kindle Basic, Paperwhite e Scribe. O tempo de carregamento de páginas é 25% menor no Paperwhite e 10% menor no Basic.