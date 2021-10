Mais barato MacBook da nova linha da Apple, lançada nesta segunda, sai por R$ 27 mil

A Apple lançou nesta segunda-feira (18) sua nova linha de MacBook Pro de 14 e 16 polegadas em evento transmitido de Cupertino, na Califórnia.

O laptop menor com memória unificada de 16GB sairá por R$ 27 mil no Brasil. O modelo maior será vendido por, no mínimo, R$ 45,5 mil -com memória de 64GB e armazenamento de 8TB, o aparelho custará R$ 78 mil.

A empresa anunciou que o novo MacBook Pro é o primeiro notebook profissional a ter um sistema complexo em um só chip: o M1 Pro e o M1 Max combinam a CPU, a GPU, as conexões de entrada e saída e o processador de inteligência artificial em apenas um chip com memória unificada.





Até esta segunda, os laptops mais robustos da empresa eram embarcados com chips da Intel.

Isso garantirá duração de bateria e eficiência, já que dados não precisam mais ser copiados entre a CPU e a GPU. Os chips M1 Pro e M1 Max usam até oito núcleos de alto desempenho e dois de eficiência para gerar processamento mais rápido, gastando um décimo de energia.





Segundo a companhia, o Pro tem mais de 33 bilhões de transistores, enquanto o Max conta com 57 bilhões de transistores.





Os modelos de 14 e 16 polegadas podem ser configurados com o chip M1 Pro ou com o M1 Max. O aparelho menor permite até 17 horas de reprodução de vídeo e 11 horas de navegação sem estar conectado à tomada. Já o de 16, suporta 21 horas de vídeo e 14 horas de navegação em rede sem fio.





Outros destaques são os novos sistemas de gerenciamento térmico, que circulam 50% mais ar, a câmera 1080p HD (dobro de resolução na comparação com o modelo anterior), três microfones com qualidade de estúdio (que registram até 60% menos ruído de fundo) e sistema com seis alto falantes.





A Apple também eliminou a barra touch, uma reclamação de clientes, e acrescentou uma fileira de teclas na parte superior do teclado, que é todo preto e com sensação de teclado mecânico.





Além dos chips, a empresa anunciou o retorno do carregador magnético MagSafe, que poderá carregar até 50% em 30 minutos.





Airpods





A companhia também lançou a nova geração de AirPods (a terceira), que custará R$ 2.399,00 no Brasil.

Os fones têm design com ajuste arredondado, haste menor, resistência a suor e água e uma hora a mais de bateria em comparação à segunda geração. Os aparelhos medem 30,79 mm de altura e 18,26 mm de largura.





Segundo a Apple, são até seis horas de áudio e quatro de conversação. Com apenas cinco minutos de recarga, há ganho de uma hora de tempo de conversação ou áudio. O estojo de recarga MagSafe oferece bateria para mais de 30 horas de uso e é compatível com carregadores MagSafe e sem fio.