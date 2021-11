Meta, dono do Facebook, exibe protótipo de luva tátil para realidade virtual

O Meta (novo nome do Facebook Inc.), dono do Facebook, exibiu nesta terça-feira (16) o protótipo de uma luva com resposta tátil à realidade virtual, dando mais um passo para o que considera ser o futuro, o metaverso.

O laboratório de pesquisa do Facebook desenvolve o projeto por sete anos, segundo publicação em um blog da companhia. A luva representaria "o que o mundo digital será entre 10 e 15 anos", diz a empresa.

Quando colocada na mão, ela mimetiza sensações do mundo físico a partir de objetos virtuais: a pessoa sente como se estivesse segurando algo real, mas é digital. Esse tipo de combinação de ambientes e experiências traduz o conceito de metaverso, do qual a companhia se apropria ao mudar de nome.





Entenda o “metaverso”, nova tecnologia lançada pelo Facebook





O sistema da luva combina motores minúsculos, um chip que controla o fluxo de ar que move os atuadores, uma tecnologia de rastreamento de mão e um renderizador tátil que envia instruções de necessidade para os atuadores na mão, com base nas propriedades dos objetos virtuais, como textura e peso.

O projeto ainda está nos estágios iniciais. Segundo o Meta, o objetivo é emparelhar as luvas com o fone de ouvido de realidade virtual para uma experiência imersiva ou com um óculos de realidade aumentada.