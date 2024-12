Número de ambientes de inovação credenciados no Paraná cresce 160%

Em apenas um ano, o número de ambientes promotores de inovação cresceu 160% no Paraná. Eram 188 em 46 municípios, em 2023, e agora são 490, em 65 cidades.





A entrega dos certificados de credenciamento foi feita durante o 6º Encontro Estadual de Parques Tecnológicos do Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação do Paraná (Separtec), dentro da programação do FIIL (Festival Internacional de Inovação de Londrina), nesta sexta-feira (6).

Os ambientes promotores de inovação são caracterizados por pré-incubadoras; incubadoras tecnológicas; aceleradoras; espaços maker; centros de inovação; agências de inovação ou núcleos de inovação tecnológica; e parques científicos e tecnológicos em operação, em implantação e em planejamento. O credenciamento é um pré-requisito para a destinação de recursos públicos para esses espaços.





O secretário de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná, Alex Canziani, diz que o aumento do número de ambientes credenciados mostra como está vibrante o ecossistema de inovação no Paraná. Segundo ele, os espaços têm recebido recursos e apoio para o desenvolvimento, com parcerias importantes, como a do Sebrae/PR, para fomentar a inovação.

“Esses espaços apoiam as empresas no desenvolvimento de tecnologias e as conectam com universidades e governanças, o que ajuda a fortalecer a economia”, afirma Canziani.





Para o diretor-técnico do Sebrae/PR, Cesar Reinaldo Rissete, esse crescimento dos espaços pelo Paraná demonstra, também, que as empresas estão preocupadas em inovar e, para isso, têm buscado apoio nesses ambientes. Ele enfatiza que são locais idealizados por entidades empresariais, sindicatos, prefeituras, universidades, que estão democratizando o acesso à inovação pelas empresas, especialmente as micro e pequenas, e as startups.

Ele aponta, ainda, a preocupação das universidades em se conectar com o meio empresarial e fornecer os seus serviços de pesquisa e tecnologia, quebrando a barreira que distanciava a academia do mercado.





“Nós temos uma parceria com o Governo do Estado de aporte de recursos para apoiar a gestão desses ambientes. Além disso, temos levado o nosso portfólio de soluções para os pequenos negócios e startups presentes nesses espaços, para que possam crescer e se desenvolver de maneira sustentável”, aponta Rissete.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Aldo Nelson Bona, destaca que fez a opção de trazer para dentro do FIIL o 6º Encontro Estadual de Parques Tecnológicos do Separtec justamente por reconhecer a relevância do evento para Londrina e o Paraná. Para ele, a cidade vive um momento especial na área de ambientes de inovação, tendo a ciência e a tecnologia como motores desse processo.





Na avaliação de Bona, os 302 novos credenciamentos em 2024 demonstram que o Paraná tem o maior ecossistema organizado de ambientes promotores de inovação, que atuam como impulsionadores de novos negócios, do empreendedorismo inovador e da criatividade. Ele conta que esses espaços estão presentes, em sua maioria, em cidades que contam com instituições de ciência e tecnologia, sobretudo universidades.

O secretário lembra que existe uma tradição nacional de desconexão e desconfiança recíproca entre academia e o setor produtivo empresarial. Por isso, existe um conjunto de ações sendo feitas para superar essa lacuna. Segundo Bona, o Brasil é o 13° país produtor de ciência do mundo, e mais de 90% da ciência é feita nas universidades. Por outro lado, o País ocupa a 49ª posição no ranking de inovação.





“Isso significa que ainda há muita desconexão entre o conhecimento que a gente produz e a aplicação prática, ou seja, a transformação em produto ou inovação para o mercado. Por isso, centramos esforços em superar essa lacuna. E o apoio aos ambientes promotores de inovação é um dos elementos da nossa estratégia global de financiamento para promover uma aproximação maior entre o setor produtivo acadêmico e o setor produtivo empresarial”, informa.





