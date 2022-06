Samsung Galaxy pega fogo debaixo do travesseiro de adolescente

O Samsung Galaxy S4 de uma adolescente de 13 anos do Texas (EUA) pegou fogo enquanto ela dormia. O aparelho estava debaixo do travesseiro dela no momento do incidente. As informações são do "MyFox4". Segundo a publicação, a jovem não se feriu porque acordou com o cheiro da fumaça.

Ariel Tolfree notou que o aparelho ficou completamente destruído. O pai da jovem, Thomas Tolfree, disse à publicação que um aquecimento da bateria teria motivado o dano.

Um porta-voz da Samsung teve conhecimento do caso e levou o aparelho para uma investigação. Ele afirmou que bateria original do aparelho tinha sido trocada por outra, que não é da fábrica da Samsung.

O porta-voz da empresa se prontificou a dar outro aparelho para a jovem. (Com informações UOL)