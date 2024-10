Trabalhadores têm R$ 127 milhões em abonos do PIS para sacar até dezembro

Um total de 155 mil trabalhadores têm cerca de R$ 127 milhões em abonos do PIS (Programa de Integração Social) que podem ser sacados na Caixa até o dia 27 de dezembro, segundo informações do banco.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O último lote de pagamentos foi liberado no dia 15 de agosto, referente ao período trabalhado em 2022, chamado de ano-base 2022. Todos os anos há dinheiro esquecido do abono salarial porque há, entre outros casos, pessoas que não sabem que têm direito ao benefício, que está na mira do governo para passar por reformulações.

Publicidade



A consulta para verificar se tem dinheiro parado do abono é feita no aplicativo Caixa Tem, no aplicativo Caixa Trabalhador ou no portal do Cidadão.



O dinheiro que não for sacado até o dia 27 de dezembro será devolvido ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Se o trabalhador não retirar o dinheiro até dezembro, ele ainda terá direito de requerer os valores em até cinco anos, contados a partir da data de encerramento do calendário de pagamento anual, segundo resolução 838, de 2019.

Publicidade



Segundo a Caixa, foram pagas 23,2 milhões de parcelas do abono salarial para os trabalhadores nascidos de janeiro a dezembro, totalizando R$ 24,2 bilhões em todo o Brasil.



Recebem o abono na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. Quem trabalha no setor público tem inscrição pelo Pasep e recebe o benefício no Banco do Brasil.



QUEM TEM DIREITO?

Publicidade



O trabalhador inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2022, ano-base do pagamento, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.



Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais). Quem trabalha no setor público tem inscrição pelo Pasep e recebe o benefício no Banco do Brasil.

Publicidade





QUAL É O VALOR DO ABONO SALARIAL DO PIS/PASEP?

Publicidade



O abono é pago conforme o número de meses trabalhados no ano-base e pode chegar a um salário mínimo, de R$ 1.412 em 2024. Quem trabalhou um mês tem direito a 1/12 do salário mínimo. Se o beneficiário trabalhou o ano todo, receberá um salário mínimo integral.



Quantidade de meses trabalhadores no ano-base - Valor do PIS/Pasep (em R$)

Publicidade



1 - 118

2 - 235

3 - 353

4 - 471

5 - 588

6 - 706

7 - 824

8 - 941

9 - 1.059

10 - 1.177

11 - 1.294

12 - 1.412





COMO É FEITO O PAGAMENTO DO PIS?



O pagamento do PIS é feito pela Caixa a trabalhadores da iniciativa privada que têm carteira assinada. O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente do banco, conforme o mês de aniversário do trabalhador.



Os beneficiários que têm conta-corrente ou poupança na Caixa recebem automaticamente em suas contas. Os demais beneficiários receberam na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem.



Caso não tenha sido possível a abertura da conta digital, o saque ainda poderá ser realizado com o Cartão Social e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências da Caixa.





COMO É FEITO O PAGAMENTO DO PASEP?



Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago pelo Banco do Brasil a servidores que trabalharam no ano-base de 2022.



Clientes do Banco do Brasil recebem direto na conta. Os demais devem procurar uma agência bancária da instituição para sacar o dinheiro.



O Banco do Brasil informou que libera os créditos com base nos dados enviados pelo Ministério do Trabalho.