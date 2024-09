Dia do Idoso destaca avanços e desafios em Londrina

Londrina também foi considerada a nona cidade grande do país mais bem preparada para o envelhecimento de sua população pelo IDL 2023 (Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade). O relatório foi realizado pelo Instituto de Longevidade e foram avaliadas, entre 0 e 100, três variáveis no município: economia, saúde e socioambiental.

Em 2023, Londrina recebeu o certificado de Cidade Amiga da Pessoa Idosa pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), sendo um marco significativo para a cidade, que foi a primeira a instituir uma secretaria do Idoso. No município, 101.948 mil habitantes estão acima dos 60 anos, cerca de 18,3%. Segundo a Revisão 2018 da Projeção de População do IBGE, em 2060, um quarto da população brasileira (25,5%) deverá ter mais de 65 anos.

Socioambiental

Com três centros espalhados pela cidade, nas regiões Leste, Oeste e Norte, os idosos podem participar de atividades voltadas para as áreas de cidadania, lazer, atividades físicas, cultura, educação, convivência familiar e comunitária, estimulação cognitiva, entre outras.

O assessor da Secretaria Municipal do Idoso, Michel Alcazar Nakad, aponta que vínculos fragilizados com a família ou situações de negligência podem influenciar negativamente nesse aspecto e acabam impactando significativamente a vida das pessoas idosas.

Com a idade avançando, é normal que as relações afetivas passem por transformações e que os círculos de amizades se transformem junto com as fases da vida dos idosos, como a aposentadoria. Em Londrina, esse aspecto do bem-estar social registrou a marca de 56,59 de 100.

Na análise feita pelo IDL, o quesito socioambiental, que envolve o bem-estar da pessoa idosa morando em Londrina, observou diversos indicadores e mostrou que as relações afetivas e a presença de idosos no ensino superior tiveram as menores pontuações do ranking.

A UNATI disponibiliza diversas atividades no campo das artes, dos esportes, da fisioterapia, das línguas e da comunicação. Além disso, oferece diversas oficinas periodicamente e rodas de conversa com temas diversificados de interesse dos participantes.

Apesar da baixa pontuação no ranking geral, a cidade oferece opções para quem tem mais de 60 anos. Um outro exemplo disso é a UNATI (Universidade Aberta à Terceira Idade), um projeto de extensão da UEL voltado para a população com mais de 60 anos de Londrina e região.

“Esses afetos vão sendo modificados porque existem perdas e existem ganhos também, como a chegada de netos e bisnetos, outras possibilidades de vivência e de relações afetivas que a terceira idade vai lhe trazer. Porém, há muitas perdas de amigos que se vão, perdas, às vezes, de companheiro que se vai, perdas de saúde que podem acontecer em alguns casos. Lidar com essas perdas e ganhos, no momento em que o seu corpo vai apresentar uma série de mudanças, em que você vai ter que se entender com esse novo modo de ser, é um processo”, apresenta.

Participação no ensino superior

Um dos objetivos principais da UNATI para o futuro do programa é alcançar a inclusão de idosos dentro dos cursos de graduação como alunos especiais, caso que já acontece em outras universidades do país, como a USP (Universidade de São Paulo). Nesse sentido, Londrina apresentou o pior ranking analisado, registrando a nota 43,35 de 100.

“O benefício dessa interação com a universidade é sentir-se capaz de fazer o que quiser e do seu jeito, com a sua característica gravada em cada área em que for atuar e com a certeza de que, mesmo devagar, é possível ir muito longe. Isso se aprende na universidade: acreditar em você e não no que dizem de você”, valoriza.

Apesar da realização, Marilza relata que nunca era vista como aluna dentro da universidade por causa de sua idade, sendo sempre confundida com “mãe, professora e avó” nos espaços comuns, como no restaurante universitário e na biblioteca.

“Estar na universidade com mais experiência foi a melhor decisão que tomei. Tenho certeza de que não aproveitaria tanto se fosse mais jovem. Me descobri capaz de muita coisa e com coragem pra fazer tudo o que me aparecesse de desafio pela frente”, comemora.

A aposentada Marilza Ribeiro, 62, participante da UNATI, foi uma das estudantes que decidiu enfrentar o desafio de ingressar na universidade já mais velha. Com 56 anos, ela entrou no curso de Artes Visuais na UEL, como aluna regular.

Economia





Na variável econômica, Londrina obteve uma pontuação geral de 52,1. Para chegar nesta nota, foram analisados 23 indicadores. Dentre eles, a cidade obteve as melhores pontuações em Produção de Riqueza Municipal, com 63,46 e Representatividade da População Idosa, com 60,16. Já os piores índices foram na Capacidade de Consumo dos Aposentados, com 44,7 e Segurança Financeira do Idosos, com 46,46.





De acordo com o economista Sinival Osório, esse baixo desempenho de capacidade de consumo e segurança financeira podem ser explicados por alguns motivos. O primeiro é que a renda da aposentadoria cai muito em comparação com a renda de quem está na ativa. Além disso, os custos mais elevados em relação à saúde e a contribuição com outros membros da família são fatores que influenciam no poder de consumo da terceira idade. “Os idosos também são as principais vítimas de golpes financeiros, de empréstimos consignados e outros financiamentos com taxas de juros elevadíssimas, que comprometem parte significativa da renda deles”, complementa.





Para Luiz Gonzaga, aposentado de 72 anos, apenas o salário da aposentadoria - que ainda é mais alto que o mínimo - não seria suficiente para suprir todas as necessidades dele e da família. “Só não está muito complicado porque contamos também com a aposentadoria da minha mulher.” Ainda de acordo com ele, a segurança financeira não está muito presente no dia a dia. “Apenas não passamos privações do básico para a nossa sobrevivência”, reforça.





Luiz ainda compartilha que já sofreu diversas tentativas de golpes financeiros envolvendo conta de água, pix, sequestro e até de pessoas se passando por familiares pedindo dinheiro. “Sempre tenho cuidado e também alerto as pessoas contra golpes”, pontua.





O economista explica que, conforme a população envelhece, o número de pessoas em idade ativa cai. Dessa forma, a dinâmica produtiva é alterada e causa reflexos no mercado de trabalho e no PIB (Produto Interno Bruto), sobrecarregando a previdência e a saúde pública. Para se ter uma ideia, em 2010, a razão de idosos dependentes no Brasil era de 15,5. Em pouco mais de 20 anos, a projeção é que esse número chegue a 52,1, um crescimento de 236%.