Três municípios acumulam topos no ranking agropecuário do Paraná

Pelo menos três municípios do Paraná se repetem no topo do ranking do VBP (Valor Bruto de Produção Agropecuária) resultante de culturas ou de criações de animais – Guarapuava, Cascavel e Toledo.

Os dados são resultantes de levantamento realizado pelo Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento), com dados de 2023.



Guarapuava



Guarapuava é o grande exemplo de gerador de riquezas no campo – foi o município que mais produziu batata (1ª e 2ª safras), cevada, cebola, milho (1ª safra) e pintainhos para reprodução no estado no ano passado – detentor de, ao menos, cinco primeiros lugares.

Somando as duas safras, o município localizado na região centro-sul do estado concentrou mais de 32% do VBP da batata produzida em todo o Paraná, somando R$ 288,8 milhões advindos da cultura. As duas safras da batata somaram um volume que beirou 130 mil toneladas.





Com relação à cevada, Guarapuava produziu 50,4 mil toneladas do cereal no ano passado, que resultaram em um VBP de R$ 64,5 milhões.

O município tornou-se a Capital Estadual de Cevada e Malte em 2017 e, neste ano, ganhou o título de Capital Nacional de Cevada e Malte, devido à histórica participação na produção deste cereal de inverno.

O VBP da cebola em Guarapuava alcançou R$ 69 milhões em 2023, o que representa um crescimento significativo em relação ao ano de 2022, quando foi registrada receita de R$ 25,4 milhões – alta de 171% de um ano para o outro.

Guarapuava também se destacou no milho 1ª safra (safra menos volumosa do grão no estado) no cenário estadual, como o maior produtor em 2023.

Segundo dados do Deral, na safra 22/23 o município produziu 212,1 mil toneladas numa área de 15,6 mil hectares, indicando também a liderança na produtividade estadual do grão, com 13,6 mil kg por hectare.

O VBP da produção dos pintainhos em 2023 alcançou R$ 312,6 milhões, ocupando o segundo produto agropecuário de valor no município e responsável pela produção de 75% dos pintainhos para reprodução no Paraná.



Cascavel

Município do oeste paranaense, Cascavel foi líder do ranking estadual na produção de soja e de trigo em 2023.

O VBP advindo da produção de soja alcançou R$ 986 milhões, o que representou uma participação de 2% no Paraná. A produção do grão em Cascavel alcançou 451,6 mil toneladas em 107,5 mil hectares de terras.

Com relação ao trigo, Cascavel produziu 94,1 mil toneladas do cereal em 45,2 mil hectares de terras no ano passado, que resultaram em um VBP de R$ 96,1 milhões – participação de quase 3% no VBP estadual da cultura.



Toledo