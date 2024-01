UEPG abre concurso para cargos de nível superior com salários de R$ 7,6 mil

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) abre na segunda-feira (8) inscrições para concurso público visando preencher cargos efetivos de agente universitário de nível superior. As incrições começam na segunda-feira (8) e vão até 6 de fevereiro. O salário base para todos os cargos é de R$ 7.616,88.







As vagas disponíveis são de advogado, analista de informática, assistente social, comunicador social, contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, médico, médico do trabalho, nutricionista e psicólogo.



Segundo o edital divulgado pela UEPG, o processo seletivo está programado para o primeiro trimestre de 2024. As inscrições, exclusivamente pela internet, podem ser realizadas no site da instituição, na seção "Ingressar na UEPG", seguida pelo subitem "Concursos e Testes Seletivos", ou através do link direto disponibilizado para o concurso.



Para concorrer às vagas, os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 200. As provas objetivas estão marcadas para o dia 17 de março de 2024 e serão realizadas em Ponta Grossa.