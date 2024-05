Um pouco mais em conta, nova tarifa do transporte intermunicipal já está em vigor

Entraram em vigor no sábado as novas tarifas do transporte intermunicipal em todo o Estado do Paraná. De acordo com o cálculo feito pela Agepar ( (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná), divulgado em 29 de abril, linhas do sistema metropolitano do interior tiveram redução de 1,81%. Já os trechos rodoviários, que ligam municípios mais distantes, sofreram queda no preço de 2,06%.





A TIL/TCR, concessionária que opera as linhas metropolitanas da Região Metropolitana de Londrina informou que o valor das passagens passou a R$ 5,60 desde o sábado. "A redução, que segue o cálculo da Agepar, obedece à determinação do DER-PR, que foi enviada no final da tarde de sexta-feira e entrou em vigor a partir da zero hora de sábado. Os avisos com a informação do novo valor já estão em 100% dos veículos da frota", informou em nota a TIL/TCR,

De acordo com a Agepar, a redução nos valores das tarifas do transporte intermunicipal foi em razão da queda no preço do diesel e do IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que são dois dos fatores levados em consideração na hora de fazer o cálculo do reajuste da passagem, tanto para reduzir quanto para aumentar o valor.