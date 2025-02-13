Usuários relatam instabilidade no Pix nesta quinta-feira

O sistema de pagamentos Pix enfrenta instabilidade nesta quinta-feira (13), de acordo com relatos nas redes sociais de clientes de várias instituições financeiras, como Nubank, Itaú, Santander e C6 Bank.



O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou 3.887 reclamações sobre o serviço por volta das 9h05.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



O BC (Banco Central) foi procurado, mas não informou o motivo da queda no serviço até a publicação desta reportagem.



Na última sexta (7), o sistema passou por um problema semelhante. Na ocasião, o BC informou que alguns participantes enfrentaram dificuldades de acesso devido a problemas na Rede do Sistema Financeiro Nacional.

Publicidade



O C6 Bank confirmou que o banco apresentou indisponibilidade nesta manhã. "O Pix já funciona normalmente no C6 Bank", disse a instituição, em nota.



O Pix é um dos sistemas de pagamento mais utilizado atualmente no Brasil. Em janeiro, o sistema teve uma queda no uso após a atualização de uma regra da Receita Federal desencadear uma onda de desinformação nas redes sociais.

Publicidade



Desde o dia 3 de fevereiro, usuários também podem pagar boletos via Pix, na nova modalidade de cobrança chamada de "boleto dinâmico".



Segundo a autarquia, os boletos poderão ser pagos por meio de um QR Code inserido no próprio documento.





