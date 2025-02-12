Menino de 14 anos aprovado no Vestibular da UEL começa a estudar em faculdade particular

Lorenzo Coneglian, menino de 14 anos aprovado no Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) no início do ano , começou a frequentar as aulas do curso de Ciência da Computação nesta segunda-feira (10) na UniFil. Ele não pôde assumir a vaga que "conquistou" na universidade pública, por não ter concluído o ensino médio, mas ganhou uma bolsa integral para o mesmo curso na faculdade privada.





O Portal Bonde noticiou em janeiro que o adolescente se classificou na 27ª posição do certame da UEL e, por ser cotista de escola pública, assumiria uma das 17 vagas disponíveis da área escolhida. Ciência da Computação foi o segundo curso mais concorrido do vestibular, atrás apenas de Medicina. Com a oportunidade, Lorenzo agora frequenta o ensino superior e o ensino médio concomitantemente.





Em entrevista nesta terça-feira (11), o menino não escondeu a felicidade pela conquista. "Eu estava ansioso para o primeiro dia. Fiquei pensando como seriam as aulas e em quais laboratórios eu ficaria, porque já tinha ido visitar a área do curso algumas semanas antes. Quando cheguei, tinha um pessoal recepcionando os alunos novos na entrada", disse.





Animado, ele prestou atenção em cada detalhe das aulas introdutórias e relatou à reportagem o que mais gostou na experiência. " A primeira aula que tive foi de introdução à robótica. O professor contou um pouco da história e depois explicou como seriam as avaliações. A parte prática vai ser montar um robozinho. O que eu mais gostei é que ele falou que depois a gente vai poder controlá-lo por meio de um aplicativo ou site", explicou.





Em seguida, todos os alunos foram chamados para se apresentar. Nesse momento, de acordo com Lorenzo, os seus companheiros de sala ficaram surpresos com a revelação da sua idade e do fato de que ainda cursava o ensino médio. "Algumas meninas que estavam lá ficaram me perguntando se eu tinha 14 anos mesmo e outros ficaram me olhando depois. Aí o coordenador explicou que eu tinha passado na UEL e não podia assumir e por isso eles me ofereceram a vaga."





Portador de altas habilidades e superdotação, o adolescente não pretende parar de estudar e já faz planos para outras áreas que deseja conhecer e atrelar ao seu conhecimento.





"Fico muito feliz de saber o quanto eu vou poder aprender nesses quatro anos de curso. Vou poder usar esse aprendizado mais para frente, porque eu ainda quero fazer Ciências Biológicas na Unicamp [Universidade Estadual de Campinas] e juntar com esse conhecimento que vou ganhar para fazer uma pós-graduação que combine genética com a área crescente de IA [Inteligência Artificial]. Gostaria de ser pesquisar nessa área", almeja Lorenzo, destacando também que não pretende abreviar o ensino médio por causa das amizades que tem. "Eu fico muito grato pela oportunidade de poder fazer faculdade sem precisar deixar as minhas amigas na escola, porque eu gosto muito delas e quero me formar com elas no terceirão."



