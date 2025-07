Valor da cesta básica em Londrina caiu 1,22% em julho

O valor da cesta básica de julho em Londrina registrou uma leve queda de 1,22% na comparação com o mês anterior. A pesquisa mensal realizada pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas), da UTFPR (Universidade Federal Tecnológica do Paraná), apontou que o conjunto de 13 produtos considerados essenciais encerrou o mês cotado a R$ 633,02. Em junho, o valor foi de R$ 640,85.







Esse é o preço médio pago por uma pessoa adulta. Para uma família de quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, o valor da cesta básica aumenta para R$ 1.899,06.





O valor é obtido após o cálculo da média dos preços de cada item, verificados em 11 supermercados, distribuídos em todas as regiões da cidade. Se o consumidor percorresse todas lojas comprando apenas os produtos mais em conta em cada uma delas, faria uma economia de 20,5%, pagando pela mesma cesta R$ 503,16.

Cenário mais barato





Em uma situação mais próxima da realidade, no entanto, na qual o consumidor adquirisse todos os produtos no supermercado com os menores preços, a economia seria um pouco menor, de 13,2%, com a cesta cotada a R$ 549,23.





Por outro lado, se uma pessoa desavisada realizasse as suas compras no supermercado mais careiro, iria desembolsar 12,8% a mais pelos mesmos 13 produtos, pagando R$ 714,11. Por isso a importância de se realizar uma pesquisa de preços antes de encher o carrinho.

Os itens que apresentaram maior redução no preço e contribuíram para a queda do valor final da cesta básica foram a batata, que baixou 26,5%, a banana, com uma variação de 17,0%, e o tomate, que ficou 9,7% mais barato. Mas também houve recuo nos preços do feijão (-2,9%), do café (-2,6%), do arroz (-1,8%) e do açúcar (-1,4%).





Preços em alta





Entre as mercadorias que registraram alta, estão a margarina (+7,5%), a carne (+5,2%), a farinha de trigo (+3,2%) e o pão (+1,6%).





Os preços do óleo e do leite, com variação positiva de 1,0% e de 0,7%, respectivamente, foram considerados estáveis na pesquisa.

A carne tem o maior peso no valor final da cesta básica. Em julho, 45,7% do total da cesta correspondeu a esse único item. Na média, o preço do quilo do produto ficou em R$ 43,85 contra R$ 41,69 na pesquisa de junho.





O preço mais baixo encontrado pelos pesquisadores foi de R$ 36,97 e o mais alto, R$ 51,90. O corte usado como referência é o coxão mole, em peça ou fatiado, dependendo do que estiver mais em conta.

Na comparação com julho de 2024, a cesta básica em julho deste ano aumentou 15,8%. Há um ano, o valor médio da cesta era cotada em R$ 546,53.





Em relação a janeiro de 2025, também houve elevação. No início de 2025, a cesta básica custava R$ 625,45, 1,21% a menos do que em julho. No acumulado dos últimos 12 meses, abril de 2025 foi o mês com maior alta no preço da cesta básica, ultrapassando a marca dos R$ 660,31.





