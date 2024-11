Veja promoções de supermercados e grandes varejistas para a Black Friday

Considerada a quinta data mais importante do varejo brasileiro, a Black Friday é uma oportunidade para os consumidores conseguirem ao menos alguns descontos e anteciparem as compras de fim de ano.





A expectativa é que a data, marcada para esta sexta-feira (29), movimente R$ 5,22 bilhões, segundo cálculos da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). O número representaria um crescimento real de 0,4% em relação ao ano passado.





A reportagem consultou varejistas e supermercados e antecipa promoções que foram selecionadas pelas empresas. A lista tem celulares, TVs, azeite, entre outros itens.





Segundo estimativa da plataforma Promobit, os melhores descontos da Black Friday 2024 devem ser oferecidos entre 22h da quinta-feira (28) e 1h da sexta (29). Confira abaixo as ofertas -algumas já estão disponíveis:





SUPERMERCADOS





ASSAÍ ATACADISTA





- A Black Friday do Assaí Atacadista terá promoções em eletroportáteis, alimentos básicos e bebidas. O supermercado terá a campanha Black Fraldas;





- No setor de alimentos, destaque para o azeite Filippo Berio (500ml), que sairá por R$ 35,99 no preço de atacado (compras acima de três unidades) e por R$ 36,99 no de atacado;





- Entre os eletroportáteis, terá promoções no ventilador de mesa Mondial 30, que custará R$ 79,90, e na caixa de som Mondial CM-400, com preço de R$ 399;





- Segundo a loja, mais de 500 ofertas estarão disponíveis no aplicativo Meu Assaí para clientes de todo o Brasil durante a sexta-feira.





PÃO DE AÇÚCAR





- As lojas do Pão de Açúcar no estado de São Paulo terão promoção de leve 4, pague 2 em todas as marcas de cápsulas de café vendidas na rede (desconto aplicado no item de menor valor);





- O supermercado terá até 70% de desconto em vinhos e 50% de desconto nas cervejas especiais. Além disso, a vodka Smirnoff de 998 ml custará R$ 29,99 no período;





- As marcas de queijo holandesas Maasdam e Gouda Kroon estarão em promoção. As versões de 100 gramas sairão por R$ 7,99.





EXTRA





- Do mesmo grupo do Pão de Açúcar, o Extra terá promoções em itens de higiene e limpeza. As ofertas valem para as lojas físicas do estado de São Paulo;





- Alguns dos exemplos são o sabão em pó Omo CX 2.2 e o papel higiênico Personal Vip, na versão de 30 metros. Os produtos sairão por R$ 19,99 e R$ 22,49, respectivamente;





- A linguiça suína Perdigão Granel custará R$ 14,90, e a coxinha da asa Canção de 1 kg sairá por R$ 8,90 na data.





VAREJISTAS





CASAS BAHIA





- A Casas Bahia apostará nas categorias de celulares e TV, que lideraram as buscas entre os consumidores da loja em novembro, segundo levantamento interno da varejista;





- O smartphone Samsung A15 4G custará R$ 899 (preço original é de R$ 1.469,90), o Samsung Galaxy S23 5G custará R$ 2.699 (antes R$ 4.269) e o iPhone 13, de 128 GB, sairá por R$ 3.499 (preço original de R$ 4.631);





- A Smart TV LED da Philco de 32 polegadas é a aposta da loja no setor de televisões, e custará R$ 949,05 na loja.





- A loja afirma que oferecerá parcelamento em até 30 vezes sem juros no cartão e descontos atrativos no Pix





AMAZON





- A Amazon tem até 70% de desconto em produtos das marcas Apple, Mattel, Mondial, LG, PlayStation, Lego, Nive, Huggies, L'Oréal, Electrolux e Stanley;





- Presença garantida na data, os dispositivos Amazon, como Echo Pop, Echo Dot 5ª geração, Echo Spot, entre outros, têm promoções de até 37%;





- Fritadeiras, cooktops e cafeteiras estão com até 30% de desconto, enquanto livros e ebooks terão até 60%;





- A loja destaca os cupons de desconto de até 40% no app. Membros Prime têm frete grátis e entrega em um ou dois dias para 1.500 cidades.





AMERICANAS





- Mais de 40 categorias no site, app e lojas físicas têm até 80% de desconto. Além disso, a Americanas vai ampliar o horário de funcionamento até domingo (1º);





- Nas lojas físicas, o celular Samsung Galaxy A15 4G, com 128 GB, vai custar R$ 799 no boleto e o smartphone Xiaomi Redmi 13C, com 128 GB, sairá por R$ 999;





- Na categoria de bomboniére, guloseimas e alimentos, os destaques são para o Kit Kat 41,5 g na promoção leve 5, pague R$ 10,99; Bis XTRA 45 G no leve 5 por R$ 10 e balas Fini na promoção leve 4, pague R$ 10.





ALIEXPRESS





- Com cupons e cashback para itens do Magalu ao longo de novembro, com quem firmou parceria recente, o AliExpress terá até 80% de desconto nesta Black Friday e foco em eletrônicos.





- O processador AMD Ryzen 5.600, com 73% de desconto, custa R$ 480,83; o projetor Magcubic Mini 4k, também com 73% de desconto, custa R$ 233,91; e os fones bluetooth Lenovo, com desconto de 76% e preço de R$ 22,57, são alguns dos destaques;





- O ecommerce vai oferecer mais de R$ 10 milhões em cupons. Para utilizá-los, basta acessar a plataforma e resgatar os cupons promocionais.





MERCADO LIVRE





Apesar de não ter revelado produtos específicos que terão descontos na Black Friday, o Mercado Livre oferecerá cupons de R$ 35 a R$ 350 a clientes que pagarem as compras usando o cartão do Mercado Pago. O cartão possibilitará compras parceladas em até 24 vezes.





SHOPEE





A Shopee não revelou os produtos que estarão em oferta na data. A loja prepara 8 milhões de cupons de desconto para esta sexta (29).





MAGALU





Terá até 80% de desconto para a Black Friday. De acordo com a loja, os produtos mais procurados pelos consumidores são geladeira, lavadoras, móveis e celulares.





DEMAIS





BURGER KING





O fast food anunciou, na última terça-feira (26), que pagará um Pix de R$ 0,01 para todos os clientes que comprarem algo no restaurante durante a data. Para receber o valor, basta enviar uma mensagem para o chatbot do Burger King no WhatsApp (+55 11 94784-2293).





Além do Pix, com mais R$ 0,24, os clientes podem aproveitar a oferta de 2 BKs Franguinhos por apenas R$ 0,25 nos restaurantes participantes da promoção.





ELECTROLUX





Também está com uma campanha de Black Friday. A promoção devolve dinheiro para o consumidor através do Pix e pode chegar a até R$ 2.100 por CPF nos produtos selecionados para a ação. A ação dura até 2 de dezembro. Para consultar, basta acessar o site da campanha e consultar os itens participantes.