Lar São Vicente de Paulo precisa de doações de produtos natalinos

Marcelo Alves Pereira Filho, psicólogo do Lar, diz que a entidade vem se preparando para oferecer aos residentes momentos diferenciados, para que eles também possam vivenciar esse momento de confraternização. “Para alcançar nosso objetivo, precisamos do auxílio da comunidade”, reforça.

No entanto, nesta época, e com o propósito de levar aos residentes o espírito natalino, os dirigentes solicitam, também, doações de produtos típicos, como panetone, frutas da época e carnes.

A instituição tem 110 vagas, todas preenchidas. Segundo a organização, as demandas diárias são muitas e as doações da comunidade, ao longo do ano, fazem toda a diferença.

A entidade explica que, embora conte com a subvenção da Prefeitura de Londrina, renda prevenientes de aluguéis de imóveis da Sociedade de São Vicente de Paulo e contribuições dos idosos acolhidos com parte dos benefícios previdenciários, as necessidades dos residentes são muitas e, raramente, cobertas com esses recursos.

Para se ter uma ideia, são consumidas mais de 16 mil fraldas geriátricas por mês. “Raramente conseguimos suprir essa necessidade. Precisamos de doações de fraldas todos os meses, especialmente, nos tamanhos G e GG”, informa Filho.





Na alimentação, são seis refeições diárias: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, o que representa um consumo médio semanal de cerca de 270 litros de leite, 150 quilos de legumes e verduras, 80 quilos de frutas, 56 pacotes de bolachas e 1.200 unidades de pães.

Também são bem-vindas doações de produtos de higiene pessoal, como sabonete líquido, creme dental, papel higiênico, shampoo e aparelho de barbear, e materiais de limpeza em geral.





Além de doações de produtos citados, o Lar também recebe itens que possam ser comercializados em seu bazar, promovidos aos sábados das 8h30 às 13h, como roupas de bebê, infantis, masculinas e femininas até calçados, utensílios de cozinha, brinquedos, móveis em bom estado, bicicletas, eletrônicos, eletrodomésticos, itens de informática e de escritório, entre outros.





Aqueles que desejam contribuir podem fazer suas doações diretamente na recepção da instituição, localizada na avenida Madre Leônia Milito, 499, no Jardim Bela Suíça. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone de número (43) 3339-0030 e pelo WhatsApp por meio do (43) 99944-0034.