Veja quais impostos devem ser pagos em janeiro e saiba como estar em dia com a Receita Federal

Entra ano, sai ano, janeiro é o mês que mais tem impacto no bolso do contribuinte. Para além das férias que as pessoas tiram, das viagens que fazem, é preciso se programar para pagar alguns impostos obrigatórios que vencem já no primeiro mês do ano.





Além disso, quem tem filhos tem uma preocupação ainda maior: as compras do material escolar das crianças. Por isso, Luis Fernando Cabral, contador especialista em contabilidade para investimentos, da Contador do Trader, explica e orienta os contribuintes a fazerem a melhor programação financeira.

“É preciso se planejar, ficar preparado. Quanto mais o contribuinte conseguir antecipar algumas contas e deixar um dinheiro reservado para outras, melhor”, afirma o contador.





De acordo com ele, impostos como o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) têm algumas particularidades.

“O IPTU pode ser parcelado ao longo do ano ou, no caso do pagamento à vista, as prefeituras oferecem desconto. Já o IPVA, em muitos casos, pode ser pago com recursos dos programas estaduais de nota fiscal, que oferecem cashbacks ao longo do ano”, ressalta.