Vendas de motos crescem no Paraná após queda do desemprego e dos juros

A combinação de fatores econômicos favoráveis já está impulsionando o mercado de motocicletas no Paraná neste segundo semestre. A redução da taxa de juros Selic e a diminuição do nível de desemprego alimentam um cenário otimista para o setor até o fim do ano, refletindo em um aumento contínuo nas vendas de modelos zero quilômetro.







Projeções do setor apontam para uma elevação de 10% no volume negociado no estado entre julho e dezembro comparado ao primeiro semestre de 2023. Este movimento de aceleração já foi verificado em agosto, quando 4,9 mil novas unidades chegaram às ruas, ante as 4,4 mil do mês anterior. Foi o terceiro melhor mês do ano, atrás apenas de março (5,2 mil) e maio (5,6 mil).

Publicidade

Publicidade





Para o diretor de operações da rede de concessionárias Honda Blokton, Rudney Doscher, as perspectivas são as melhores para o restante de 2023. Segundo ele, o mercado está sendo impactado positivamente com a redução da taxa Selic para 13,50% ao ano, chegando a 10,50% a.a. dependendo da linha de crédito oferecida à pessoa física.





Outro fator apontado pelo executivo é a diminuição do índice de desemprego para 7,9% ao fim do segundo trimestre, conforme o IBGE.

Publicidade





“Há também os acordos salariais de todas as categorias, que acontecem neste período e geram um maior poder de compra dos consumidores. Bem como a maior disponibilidade de motos zero quilômetro para entrega imediata”, observa.