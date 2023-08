Vendas do Dia dos Pais no Paraná ficaram abaixo de 2022, revela levantamento

As vendas de presentes para o Dia dos Pais ficaram abaixo dos patamares de 2022, com uma queda de -3,6%, em média, no Paraná. Nessa perspectiva, Londrina apresentou uma queda menor, de -2,3%, mesmo número de Maringá.





Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira (21) por uma pesquisa feita pelo Instituto Datacenso, a pedido da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná), com apoio da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina).

A região com melhor desempenho no Paraná foi Ponta Grossa (-0,1%). A maior queda foi registrada em Curitiba (-6,9%), seguida de Cascavel (-6,2%), Guarapuava (-5,8%) e Francisco Beltrão (-4,8%).





O levantamento ouviu 604 comerciantes em todas as regiões do Estado do Paraná nos dias 16 e 17 de agosto. A pesquisa apresenta margem de erro de 4% e grau de confiança de 95%, segundo o Datacenso.

