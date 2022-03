Eduardo Bolsonaro diz que quer 'todos os bolsonaristas' no PL

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP) disse, em entrevista à FOLHA, que vai se filiar ao PL (Partido Liberal) em breve. Nessa transferência, garantiu que "pretende levar todos os bolsonaristas". "Temos até o dia 1º de abril para fazer essa filiação. Queremos fazer um grande partido de apoio ao presidente Jair Bolsonaro", declarou.

O parlamentar foi um dos palestrantes do congresso Brasil Profundo, que reuniu intelectuais e políticos conservadores no último sábado (12) em um centro de eventos da zona norte de Londrina. "Acho que a onda de 2018 vai se repetir em 2022. O Congresso vai ser ainda mais de direita", comentou.

Questionado sobre as pesquisas presidenciais mais recentes que apontam a liderança de Lula, do PT, Eduardo criticou os levantamentos eleitorais. "Não acredito muito em pesquisa não. Tem algumas que nem olho. A verdade é o que os meus olhos veem ou o que os institutos mostram?", argumentou.





A debandada de bolsonaristas de outras siglas para o PL deve se repetir com mais intensidade nas próximas semanas. Esse deve ser o caminho de apoiadores ferrenhos de Bolsonaro, como o deputado Filipe Barros (União Brasil-PR). "Recebi convites de outros partidos, como o PP do ministro Ciro Nogueira (Casa Civil), e ainda estou estudante. Por enquanto, também mantenho minha pré-candidatura ao Governo do Paraná", pontuou à FOLHA.





Segundo o Estadão, o presidente nacional do PL, o ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto, marcou a filiação de Bolsonaro para o dia 26 de março.