Em Alvorada do Sul, evento AlvoBike abre inscrições para interessados

Em sua 4ª edição, o AlvoBike 2024 ganha uma nova roupagem com mais atividades para atrair entusiastas, amantes, atletas e profissionais do ciclismo de Mountain Bike. Realizado em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina), o evento conta com um cenário inspirador que levará os atletas a desfrutarem de uma experiência incrível em meio às trilhas deslumbrantes da região.







Com trajetos que predominam em estradas de terra e breves passagens pelo asfalto, o evento é uma prova da modalidade de Mountain Bike XCM, e a competição terá supervisão da Federação Paranaense de Ciclismo (FPC), embora não seja considerada uma prova oficial e não some pontos para ranking.

O cerimonial de abertura do evento será no dia 3 de agosto, às 14 horas, na praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.





Às 14h30 iniciam as entregas de kits aos participantes e às 15h30 será aberto o palco interativo com painel conduzido por profissionais do Mountain Bike, entre eles Adriano Ribeiro, médico cardiologia especialista Medicina do Esporte, Adriano Grandão, treinador de ciclistas e bikefitter com mais de 20 anos de experiência e Zeca Félix, ciclista e humorista.





E às 17 horas acontece a palestra open “Rituais pré-competição: alinhando corpo e mente para entrar em ação” com Karen Paiva, treinadora mental e atleta, atual campeã paranaense na modalidade XCM.





