Em Apucarana, homem é impedido de entrar em estabelecimento por estar usando chinelos

Um homem foi impedido de entrar em um bar no Centro de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta sexta-feira (3) e acionou a Polícia Militar alegando discriminação.





Os policiais foram até o local e conversaram com a vítima, que disse ter ido até o estabelecimento para cumprimentar alguns amigos. Porém, o segurança do bar teria o impedido de entrar, alegando que o homem estava usando chinelos e que isso ia contra as regras do local.

Diante do acontecido, a Polícia Militar orientou a vítima sobre seus direitos. O homem disse que iria decidir posteriormente, com a ajuda de seu advogado, sobre prosseguir ou não com a denúncia.