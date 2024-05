Pedestre é atropelado por carro e caminhão e morre na PR-445, em Londrina

Um pedestre morreu após ser atropelado na PR-445, em Londrina, na noite desta sexta-feira (3).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Volkswagen Voyage conduzido por um homem de 48 anos e um caminhão Iveco Tector 11-190 dirigido por um homem de 38 anos atropelaram o pedestre no KM 76, no sentido de Londrina a Cambé, quando o homem atravessava da esquerda para a direita.

O pedestre não foi identificado e os motoristas do carro e do caminhão não ficaram feridos. Ambos obtiveram resultado negativo no teste etilométrico.