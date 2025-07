Em Cambé, idosos e PCDs deverão entrar pela porta da frente no transporte coletivo

Idosos e PCDs (pessoas com deficiência) terão que entrar pela porta da frente dos ônibus metropolitanos de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), a partir deste sábado (01).



Em comunicado aos passageiros, colado nas portas dos coletivos nesta quarta (30), a TCR Transportes (antiga TIL Transportes Coletivos), informou que pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência deixarão de ingressar nos veículos da empresa pelas portas traseiras, como se faz atualmente. A única exceção será para cadeirantes.



O gerente de tráfego da TCR, Ilson Monteiro, explica que não haverá mudanças no direito à gratuidade destes passageiros. “Não muda nada para o passageiro. A única diferença é que ao invés de entrar pela porta de trás, ele vai entrar pela porta da frente”, ressalta Monteiro.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Na prática, o usuário deverá apresentar o documento de identificação ao motorista, que, de acordo com a TRC, vai entregar um cartão específico com o qual o usuário vai liberar a catraca.





Publicidade

Monteiro lembra que, neste primeiro momento, a empresa fará a liberação com o documento de identidade do idoso e com a carteira da pessoa com deficiência. Futuramente, se entender que há necessidade de um cartão específico, a empresa irá adotá-lo.





A nova mudança será adotada em todas as linhas da TCR, tanto as que circulam dentro de Cambé como as que trafegam do município a Londrina e vice-versa.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.