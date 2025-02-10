Em estado de alerta, Londrina e Cambé lançam campanha contra a dengue

Por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), a prefeitura de Londrina lançou a campanha “Londrina sem Dengue – sua ação salva vidas” na manhã desta quinta-feira (6), na sede da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Panissa/Maracanã, localizada na zona oeste do município.
A campanha integra o Plano de Ação contra a Dengue 2025, apresentado para o secretariado municipal no dia 27 de janeiro, e que busca reduzir os casos da doença em Londrina.
Dados do período epidemiológico atual, iniciado em 1º de janeiro de 2025, mostram que até esta terça-feira (04) foram notificados 2.027 possíveis casos de dengue em Londrina, com 167 confirmados, 1.191 descartados e 669 ainda em análise. Nenhum óbito foi registrado até o momento, porém, a circulação do sorotipo 3 deixa o município em estado de alerta.
A região do Conjunto Panissa é, atualmente, a área de maior incidência da dengue na cidade. Por conta da divisa com Cambé, o município vizinho foi convidado a ser parceiro na campanha, com apoio do prefeito Conrado Scheller (PSD).
ESFORÇO INTERMUNICIPAL
Em entrevista coletiva durante o lançamento, o prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), afirmou que um dos objetivos da mobilização é mostrar para a comunidade a importância do esforço intermunicipal, visto que “não adianta o serviço ser feito em Londrina e deixar Cambé de lado. Somos um só povo, uma só região, e o mosquito não respeita a fronteira de cidade”.
Amaral garantiu que este trabalho em equipe é uma estratégia permanente, com atuação nas duas frentes para obtenção de resultados positivos.
Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: