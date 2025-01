Londrina terá drones, armadilhas de mosquitos e até agentes temporários para combater a dengue

A Secretaria Municipal de Saúde vai aumentar o número de armadilhas para o aedes, usar drones para fiscalizar possíveis focos de reprodução em locais em que o acesso é impossibilitado e avalia até contratar agentes de combates a endemias temporários para combater a dengue em Londrina.





As informações foram dadas pelo prefeito Tiago Amaral (PSD) e pela futura secretária de Saúde, Vivian Feijó, no lançamento da campanha “Londrina Sem Dengue – Sua Ação Salva Vidas”, apresentada a secretários e servidores na manhã desta segunda-feira (27). “Eu, como muitos londrinenses, fico indignado com Londrina liderando, infelizmente, esse número de casos, a quantidade de mosquitos, a quantidade de vetores. Isso não podemos aceitar.”

De acordo com Vivian – ainda superintendente do HU (Hospital Universitário) de Londrina e coordenadora da ação contra a dengue -, o plano de contingência elaborado desde o ano passado, ainda no período de transição entre governos municipais, prevê monitoramento e prevenção, intensificação das ações assistenciais e ampliação da capacidade de atendimento em casos graves.





“Já estamos em um momento de transmissão sustentada, com mais de 700 notificações e 96 casos confirmados em Londrina, incluindo 11 do sorotipo dengue 3, que pode causar sintomas mais graves. Nosso objetivo é agir antes que os números aumentem de forma preocupante”, afirma Vivian.

A fase de monitoramento e prevenção terá a ampliação das armadilhas para os mosquitos das atuais de 1.014 para 1.200 unidades. O artefato é uma peça importante para identificar criadouros do Aedes aegypti. Além disso, uma parceria com o laboratório de biologia da UEL (Univeresidade Estadual de Londrina) permitirá análises genéticas dos mosquitos para direcionar ações de combate com maior precisão.





Outra novidade é a aplicação de drones para monitorar áreas de difícil acesso, como terrenos abandonados e imóveis fechados. Porém, devido ao reduzido número dos equipamentos disponíveis – A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) tem dois e Londrina Iluminação tem um, enumera - , a tecnologia será utilizada, inicialmente, em regiões com maior índice de criadouros. “Se os resultados forem positivos, poderemos ampliar o uso dos drones com parcerias ou até contratação de empresas especializadas”, explica Vivian.

