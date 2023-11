Em Londrina, celulares e tablets são os produtos mais procurados na Black Friday

O Grupo Datacenso divulgou nesta terça-feira (7) os dados de uma pesquisa sobre a expectativa dos consumidores paranaenses para a Black Friday 2023, no dia 24 de novembro. O levantamento foi feito a pedido da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (FACIAP), com apoio da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) e tem responsabilidade técnica do Dr. Cláudio Shimoyama.





Em Londrina, os produtos mais procurados são celulares ou tablets (28%), eletroportáteis (22%), produtos da linha branca (20%), televisão (15%), calçados (12%), móveis (12%), notebooks (10%), roupas e vestuário (10%), games e jogos eletrônicos (7%), cosméticos (5%), produtos de informática (5%), brinquedos (3%), viagens (2%) e outros (10%).



Foram ouvidos 605 consumidores em diferentes cidades do Paraná, incluindo Londrina, Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava e Francisco Beltrão nos dias 30 de outubro e 1º de novembro. A amostra apresenta margem de erro de 4% e grau de confiança de 95%.





Como a linha branca e outros produtos eletroeletrônicos são os mais procurados para a Black Friday, o ticket médio de todo o Paraná ficou em R$ 1.678,66. Em Londrina, a expectativa ficou acima da média estadual e foi estimada em R$ 1.788,98.



“É uma expectativa bastante otimista, com um ticket médio alto porque os produtos mais procurados são caros. Esperamos que essa expectativa se concretize em vendas para beneficiar todo o comércio e a economia londrinense”, destaca Angelo Pamplona, presidente da ACIL.





Dos entrevistados em Londrina, 60% fizeram compras na Black Friday de 2022, enquanto 40% não compraram nas promoções da data. Entre os que pretendem comprar na Black Friday de 2023, 44% pretendem gastar mais do que no ano passado, enquanto 14% querem gastar o mesmo e 33% vão gastar menos - 8% não souberam dizer. O londrinense pretende comprar, na Black Friday, pela internet (55%), nas lojas físicas de rua (38%) e nas lojas de shoppings (7%).





Em Londrina, 85% dos consumidores entrevistados disseram que vão fazer pesquisa ou comparar os preços, enquanto 15% não vão fazer pesquisas antecipadas de preços para comprar durante as promoções de Black Friday.