Em Maringá, defesa civil recebeu mais de 500 chamados durante temporal

As fortes chuvas do sábado (23) e madrugada deste domingo (24) causaram inúmeros problemas à população, com queda de árvores, galhos, postes de energia elétrica e danos a inúmeros imóveis. Foram mais de 500 chamados.

A Prefeitura de Maringá, por meio das secretarias de Limpeza Urbana e de Infraestrutura, com apoio da Defesa Civil e outras secretarias como Segurança Municipal e Mobilidade Urbana, estão trabalhando sem parar desde a tarde de ontem para garantir o retorno à normalidade. São trabalhos demorados, principalmente devido ao envolvimento de quedas de postes de energia elétrica. Nestes casos, é preciso a ação das equipes da Copel.



A Prefeitura Municipal informa que o Parque do Ingá permanecerá fechado neste domingo. As fortes chuvas do sábado derrubaram diversos galhos e troncos nas ruas internas, o que impede a passagem das pessoas. Também há riscos de quedas de galhos. A equipe de manutenção do parque está auxiliando o pessoal de arborização das Secretaria de Limpeza Urbana que está trabalhando na desobstrução de ruas e avenidas da cidade.







Além das equipes próprias, foram convocadas empreiteiras que trabalham para o Município. Muitos servidores de outros setores da Prefeitura também se dispuseram, como voluntários, a trabalhar na remoção de árvores e galhos. A Copel tem cadastrados imóveis em que há pessoas idosas e que usam aparelhos que necessitam de energia elétrica. Elas são prioridade, assim como os hospitais e unidades de saúde.

A Secretaria de Saúde mobilizou diversas equipes para realizar os atendimentos urgentes e conseguiu inclusive apoio de hospitais particulares que não tiveram queda de energia. Houve mudanças no sistema de trabalho do SAMU, com disponibilidade de todas as ambulâncias, para que todos os atendimentos possam ser realizados. Uma equipe da saúde também passou nos postos onde houve queda de energia para recolher vacinas e transportá-las para locais onde pudessem continuar refrigeradas.