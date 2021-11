Em quatro meses, videomonitoramento em Londrina flagra mais de 6,8 mil infrações

O motorista que circula pelas ruas de Londrina, e que antes estava acostumado apenas com os radares fixos, precisa estar atento a outro tipo de fiscalização que pode resultar em multa. Desde junho, câmeras de videomonitoramento estão funcionando em diversas vias importantes da cidade.

Em quatro meses de operação - entre junho e setembro -, esses equipamentos registraram 6.878 infrações, uma média de 1.719 por mês.



Somente em junho, por exemplo, primeiro mês com os aparelhos ligados, foram contabilizadas 1.194 infrações, número que cresceu no mês seguinte, chegando a 2.283. Os dados foram obtidos com exclusividade pela reportagem por meio da Lei de Acesso à Informação.





Na primeira fase de implantação, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) colocou em operação 20 câmeras. Em outubro foram ativadas mais 20, totalizando 40.





