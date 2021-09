Prefeitura de Londrina realiza último plantão do Profis com descontos de até 90% em juros e multas

A Secretaria Municipal de Fazenda realiza o último plantão do mês de setembro do Programa de Regularização Fiscal (Profis), neste sábado (24), das 9h às 15h. Os contribuintes que desejam comparecer no plantão precisam agendar previamente um horário pela internet ou pelo telefone (43) 3372-4424, que também atende via WhatsApp. Serão disponibilizadas 200 vagas.





Os atendimentos serão na Praça de Atendimento da Fazenda, localizada no piso térreo da sede da Prefeitura de Londrina, na Avenida Duque de Caxias, 635. A iniciativa é voltada aos contribuintes que possuem débitos de tributos municipais e desejem aderir ao Profis 2021.





O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, ressaltou que a Prefeitura está colocando à disposição dos contribuintes todas as possibilidades para melhor atendê-los. “Temos o Profis On-line, atendimento presencial, através de agendamento eletrônico, e plantões realizados aos sábados. A ideia é oferecer todas as condições para que o contribuinte fique em dia com o Município”, frisou.

O secretário lembrou que setembro é o último mês que possibilita o desconto de 90%, nos juros e multa, para pagamento à vista, ou 80% em até quatro parcelas. Também há a opção de pagamento em até 16 vezes, com desconto de 40%. Em outubro, o desconto passa a ser de 80%, para pagamento à vista, ou 70% em até três parcelas.

Desde que o programa foi disponibilizado, no dia 20 de maio deste ano, o valor total bruto negociado até agora foi de R$ 103.965.851,67, dos quais R$ 43.176.371,61 já foram recebidos pelo Município, por meio de 38.899 adesões, sendo 51,39% ocorridas pela web e 48,61% na Praça de Atendimento. Neste ano, a previsão do município é arrecadar mais de R$ 48 milhões em débitos vencidos até o final do programa.





Profis on-line – Para fazer a adesão ao programa basta acessar o portal da Prefeitura www.londrina.pr.gov.br e clicar no banner “Profis 2021”, localizado no topo do site. A página está disponível todos os dias, inclusive nos finais de semana, 24 horas por dia.





Outra alternativa é o atendimento presencial mediante agendamento através do site ou pelo telefone (43) 3372-4424, que também atende pelo WhatsApp. Dúvidas e outras informações também podem ser obtidas nos telefones 3372-4424, das 9h às 18h, em dias de semana, ou pelo e-mail [email protected]