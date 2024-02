Em votação apertada, Câmara de Londrina aprova criação de três cargos comissionados com supersalários

A Câmara Municipal de Londrina aprovou na tarde dessa terça-feira (27) o projeto de lei que prevê uma reforma administrativa com a criação de três cargos comissionados: Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor de Comunicação com remuneração de R$ 18 Ouvidor Legislativo com salário de R$16,1. A votação foi apertada com 10 votos favoráveis e 9 contrários.







O presidente da Câmara, Emanoel Gomes (Republicanos) foi o principal defensor da medida, mas outros nomes engrossaram o coro. “A diretoria de comunicação vai levar à população a verdade sobre o que nós fazemos”, defendeu o vereador Mestre Madureira (PP).

Jairo Tamura (PL) também ressaltou que concorda plenamente com a reforma administrativa proposta pela atual Mesa Executiva. Lenir de Assis (PT) defendeu as alterações, enfatizando que os cargos precisam ser preenchidos por profissionais com capacidade técnica e que cabe aos vereadores atuarem como fiscais nessa situação.





O vereador Matheus Thum (PP) também se manifestou a favor da proposta, citando a importância da criação da Ouvidoria. “O cargo de ouvidor é importante para o combate à corrupção, para trazer transparência aos atos de servidores, dos vereadores. Se um munícipe, por exemplo, identifica um carro da Câmara entrar em um local indevido, qual é o canal que ele tem em relação à Câmara? Queremos que irregularidades sejam sanadas”, afirmou.

Contrária aos dois projetos de lei, a vereadora Mara Boca Aberta (sem partido) criticou o fato de os cargos serem de provimento em comissão. “Não sabemos quem será o próximo presidente. São mais cargos que o presidente vai ter para usar para ele, para a política dele. […] Minha preocupação é por serem cargos nomeados. Como serão preenchidos adiante? Os presidentes podem usar os cargos conforme lhes convêm politicamente”, disse. “A forma desses cargos é que coloco em questão. Por que cargos comissionados? Não teremos uma reforma administrativa duradoura se os presidentes mudam a cada dois anos”, afirmou Lu Oliveira (PL), que também votou contra a proposta. Já o vereador Santão (Podemos) disse ser contrário à destinação de recursos públicos para propaganda de agentes políticos. (Com informações dos jornalistas concursados da CML)