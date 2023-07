Empreiteira quer empurrar entrega do viaduto da Leste Oeste para janeiro de 2024

Se depender da empresa responsável pela construção da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, a obra só vai ficar pronta no ano que vem. A empreiteira, que tem sede Curitiba, contestou o prazo de 150 dias do aditivo encaminhado pela prefeitura para assinatura e, por consequência, formalização do período.







No documento, que a FOLHA teve acesso, a TCE Engenharia alegou que “a prorrogação de prazo indicada no aditivo contratual está diferente da indicada na revisão do cronograma de obras apresentado através de oficio no dia 22 de maio”. “Com base nas razões expostas naquele momento, indicam a necessidade de prorrogação de prazo por mais 180 dias corrido”, alertou.



A empreita ainda solicitou “a correção do prazo indicado para que se possa prosseguir com a assinatura (do aditivo)”. A obra teve início em janeiro de 2021 e deveria ter ficado pronta no começo deste ano, porém, foram liberados mais seis meses, que venceram no último dia nove de julho. O município estava disposto a autorizar os serviços até novembro, no entanto, a construtora quer seguir com as intervenções até janeiro de 2024.





Segundo João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação, a reivindicação ainda está sendo analisada. “Vamos avaliar. A nossa expectativa, e com compromisso da empresa, é para que até meados de dezembro a obra esteja concluída. Mas vamos analisar rapidamente a possibilidade (de dar mais tempo) para dar uma reposta à empresa” afirmou.