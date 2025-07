Empresa de ônibus encerra operações e dificulta mobilidade no Noroeste do PR

Moradores da Região Noroeste do Estado enfrentam dificuldade de deslocamento entre municípios depois que a Viação Real encerrou as operações, no último dia 30 de junho. A empresa mantida 14 linhas.





Nas redes sociais, moradores de várias cidades daquela região, entre elas, São Jorge do Ivaí, Ourizona, Nova Olímpia, Colorado, Santo Antônio do Caiuá, Tapira e Terra Rica, relatam dificuldades de mobilidade e preocupação com as pessoas que dependem dos ônibus intermunicipais para ir de um município a outro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A FOLHA entrou em contato com o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná) por dois dias, mas não obteve retorno.

Publicidade





Segundo informações extra-oficiais, o órgão estadual solicitou à Viação Real que prorrogasse por mais um mês, até 31 de julho, as operações, mas a empresa não acatou.

Publicidade





A empresa de transporte rodoviário teria alegado falta de condições operacionais para manter o serviço em razão do desligamento de funcionários, incluindo os motoristas.

Publicidade





Também segundo informações não oficiais, em abril o DER-PR havia publicado uma convocação para empresas interessadas em operar as 14 linhas que antes eram servidas pela Viação Real.

Publicidade





A Expresso Nordeste deverá assumir as linhas Campo Mourão-Paranavaí (via Cianorte) e Maringá-Diamante do Norte (via Paraíso do Norte), a partir de 1º de agosto.

Publicidade





Também pela Expresso Nordeste deverá ser feito o itinerário Maringá-Floraí, uma cessão dentro do trecho Maringá-Diamante do Norte.

Publicidade





O trecho entre Cianorte e Japurá e entre Campo Mourão e Araruna será operado pela NH Transportes, em parceria com a Expresso Nordeste. E a linha distrital que liga Cianorte ao distrito de São Lourenço, que não faz parte do sistema do DER-PR, mas era operada pela Viação Real, passa a ser operada com tarifa zero pela Viação Cianorte.





Uma segunda empresa teria sido autorizada a operar as outras 12 linhas, mas declinou antes de a autorização ser formalizada.





O DER-PR teria reaberto o processo para convocação de empresas de transporte com prazo para manifestação até 21 de junho. A reportagem não obteve informações sobre o resultado desta segunda convocação.





A reportagem não conseguiu contato com representantes da Viação Real.





A dificuldade de deslocamento entre os municípios do Paraná tem ficado cada vez mais difícil desde a pandemia de Covid-19, quando as empresas começaram a enxugar suas atividades.





No Norte Pioneiro, houve redução expressiva na oferta de horários e linhas, com a desativação de alguns destinos. As empresas alegam que a redução do número de passageiros acarretou dificuldades financeiras e operacionais.





Em 2023, quatro linhas intermunicipais foram desativadas. Elas serviam aos moradores de Ribeirão do Pinhal, Bandeirantes, Jacarezinho, Cambará, Joaquim Távora e Ribeirão Claro.





Em outras cidades, como Wenceslau Braz, houve uma diminuição na oferta do serviço, com horários mais restritos e menos linhas.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: